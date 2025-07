Doppietta Piastri-Norris per la McLaren, Leclerc sul podio davanti a Verstappen

Doppietta McLaren a posizioni invertite rispetto alla griglia di partenza nel Gran Premio del Belgio. Vince Oscar Piastri che salta il poleman Lando Norris nelle battute iniziali della corsa e poi lo tiene a distanza fino alla bandiera a scacchi dopo aver operato una scelta-gomme diversa al pit stop: media per l'australiano, hard per l'inglese che era reduce da due vittorie consecutive. Per Piastri (che non vinceva inizio giugno a Barcellona) si tratta della sesta affermazione del 2025 e dell'ottava della carriera, lo stesso score attuale di Norris e di Charles LeclerC. Il monegasco della Ferrari sale sul terzo gradino del podio respingendo ad inizio GP e poi ancora nel finale le velleità di Max Verstappen (alla fine quarto). La tredicesima tappa del Mondiale (la prima del girone di ritorno) aveva preso il via con rolling start (dopo quattro giri dietro alla Safety Car) un'ora e venti minuti di dopo l'orario originale, a causa della forte pioggia che si era abbattuta sul circuito poco prima dell'orario canonico delle quindici. George Russell chiude la top five della gara davanti ad Alexander Albon (Williams-Mercedes) e a Lewis Hamilton che - scattato dal fondo - trae il massimo vantaggio dal passaggio dalla intermedia alla slick prima di tutti gli altri e chiude settimo. Gara d'attacco per Andrea Kimi Antonelli (lui pure al via dal fondo) che metta a segno alcuni sorpassi, non riesce a risalire oltre la sedicesima posizione ma torna almeno a vedere la bandiera a scacchi dopo due ritiri consecutivi seguito al suo primo podio in carriera a Montreal.