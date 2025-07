WTA 500 di Washington, Venus Williams torna a 45 anni e vince all'esordio

A precederla in questa graduatoria c'è un mito come Martina Navratilova che nel 2004 superò Catalina Castano a Wimbledon all'età di quarantasette anni. Williams ha interrotto un digiuno in singolare che perdurava dall'agosto 2023 quando aveva sconfitto al Masters 1000 di Cincinnti Veronika Kudermetova, un risultato che è stato cancellato dall'affermazione a sorpresa su Stearns, sconfitta per 6-3 6-4.