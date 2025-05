Tennis, Roland Garros: Musetti rimonta Navone e vola agli ottavi

Solo un piccolo spavento iniziale, poi Lorenzo Musetti si ritrova e centra l'accesso agli ottavi di finale del Roland Garros, come già fatto nel 2021 e nel 2023. L'argentino Mariano Navone fa di tutto, almeno inizialmente, per mettere in difficoltà il numero 7 al Mondo. Il sudamericano, appena in top 100 Atp (97), strappa subito il servizio e va sul 2-0: a poco serve il break di Musetti, che ritorna sul 3-3 ma perde nuovamente il turno in battuta ed è costretto a cedere sul 6-4. Anche nel secondo, Navone va sul 2-0, ma il toscano reagisce di nuovo (3-3) per poi sfruttare il primo set point per pareggiare i conti (6-4).



Il terzo set inizia ancora una volta con un break incassato, ma stavolta l'italiano si prende quattro game di fila: ci sarebbe addirittura l'occasione di chiudere sul 6-2, ma alla fine Musetti si porta in vantaggio sul suo servizio: 6-3. Nell'ultimo, non c'è storia: l'azzurro non concede nulla, mentre nei primi tre turni in battuta Navone incassa due break e pure sotto 0-2 deve evitare per due volte il 3-0 in favore di Musetti. Si tratta però solo di un dettaglio: dopo 3 ore e 25 minuti di gioco, finisce 4-6, 6-4, 6-3, 6-2 per Musetti, che ora attende Halys o Rune per centrare il suo miglior risultato al Roland Garros. Finora, infatti, il numero 7 al Mondo non ha mai raggiunto i quarti sulla terra rossa di Parigi: ma c'è sempre una prima volta, e la speranza è di centrarla contro il francese o contro il danese.