Sinner tra tennis e sci: "Ho parlato con Franzoni, correvamo insieme. Vonn? Molto coraggiosa"

Il campione altoatesino ha raccontato differenze e analogie tra i due sport 

10 Feb 2026 - 12:11
Chissà come sarebbe stata la vita di Jannik Sinner se non avesse scelto il tennis. Magari, adesso, staremmo parlando di un campione olimpico di sci in gara proprio in questi giorni alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Cresciuto tra le vette delle Dolomiti, l'azzurro non ha mai nascosto la sua passione per gli sport sulla neve: "Quando sono a casa in inverno, mi piace molto andare a sciare. Da qualche anno a questa parte, però, devo stare attento: gli infortuni possono verificarsi molto rapidamente ma guardo e seguo ancora molto lo sci. Mi piace davvero molto, ci sono alcuni atleti italiani davvero fantastici". 

Nell'intervista rilasciata a Vogue, il numero 2 del tennis ha rivelato di conoscere un astro nascente dello sci azzurro: "Ultimamente ho parlato con Giovanni Franzoni. Ha la mia stessa età e un tempo correvamo insieme. È bello tenersi in contatto". Sinner ha voluto rivolgere un pensiero anche alla Vonn dopo la brutta caduta di Cortina: "Sono molto amico di Lindsey. Direi che i più grandi atleti hanno molto coraggio".

L'altoatesino ha poi sottolineato una delle differenze più grandi, a suo parere, tra lo sci e il tennis: "Il tempo. Tutto può finire in un secondo. Non riuscivo ad accettare l'idea che un solo errore potesse costarmi caro. Nel tennis puoi sbagliare anche più di una volta, ma forse riesci comunque a rimanere in partita". C'è però una cosa che gli manca: "L'adrenalina. Lo sci comporta un tipo di pressione diverso. Devi dare il meglio anche se non sai bene a che punto sei. Nel tennis hai un grande vantaggio, perché conosci sempre il punteggio e sai che, a volte, puoi giocare anche solo all'80% per superare il turno. Nello sci non è affatto così. Inizi la discesa e non hai idea di come andrà". 

Sinner passerà qualche giorno a Milano prima di tornare a Monaco: "Poi andrò in America, non manca molto a Indian Wells e Miami". 

Jannik Sinner e Bebe Vio sull'All Conditions Express by Nike ACG

1 di 14
