Sinner tra tennis e sci: "Ho parlato con Franzoni, correvamo insieme. Vonn? Molto coraggiosa"

L'altoatesino ha poi sottolineato una delle differenze più grandi, a suo parere, tra lo sci e il tennis: "Il tempo. Tutto può finire in un secondo. Non riuscivo ad accettare l'idea che un solo errore potesse costarmi caro. Nel tennis puoi sbagliare anche più di una volta, ma forse riesci comunque a rimanere in partita". C'è però una cosa che gli manca: "L'adrenalina. Lo sci comporta un tipo di pressione diverso. Devi dare il meglio anche se non sai bene a che punto sei. Nel tennis hai un grande vantaggio, perché conosci sempre il punteggio e sai che, a volte, puoi giocare anche solo all'80% per superare il turno. Nello sci non è affatto così. Inizi la discesa e non hai idea di come andrà".