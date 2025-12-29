Musetti cambia coach e punta agli obiettivi per il 2026: "Al lavoro per colmare gap da Sinner e Alcaraz"

Un 2025 ricco di soddisfazioni, un 2026 da preparare duramente per avvicinare la vetta del tennis mondiale: ci sono le posizioni di Sinner e Alcaraz nella testa di Lorenzo Musetti, secondo miglior tennista italiano al mondo, che nell'anno che sta per chiudersi é approdato nella top ten, fino al sesto posto del ranking Atp. Attualmente, dopo aver toccato il sogno delle Finals a Torino, occupa l'ottavo. Ma le ambizioni sono dichiarate, sin dagli Open d'Australia che apriranno la nuova stagione. "Per raggiungere Sinner e Alcaraz devo lavorare molto duramente dal punto di vista fisico, cosa che sto facendo, ho bisogno di più tempo per preparami", ha detto il tennista toscano in un'intervista rilasciata, per Yotube, a Gill Gross e rilanciata da SuperTennis.