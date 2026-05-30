Fernandez: "Ci voleva, per me è un momento difficile". Martin: "Ho copiato Raul"

RAUL FERNANDEZ
"Sono estremamente felice e per la verità non ho molte parole. Ringrazio il team, stiamo facendo un buon lavoro. Oggi ho capito di avere il passo e allora ci ho provato. Ho utilizzato la media perché della soft non mi fidavo molto. È bellissimo vincere davanti a tutta questa gente. Domani ci riproviamo. Stamattina non mi sono sentito molto bene, non sono riuscito ad alimentarmi e ho corso praticamente a digiuno. Domani però devo rimettermi perché il Gran Premio è lungo il doppio. Al di là di questo, mi trovo in un momento difficile: per fortuna ho la mia famiglia vicino e in particolare mio fratello (la permanenza di Raul nel suo attuale team nel 2027 è a rischio, ndr). All'ultimo giro mi veniva da piangere. La situazione è complicata, aver vinto oggi è stata la dimostrazione di ciò che possiamo fare".
JORGE MARTIN
"Il team ha fatto un lavoro fantastico. Sono partito male ma il nostro obiettivo minimo è sempre il podio. Ad un certo punto mi sono messo in testa di andare a prendere Fernandez ma quando mi sono avvicinato mi sono accorto che stavo rischiando troppo e allora ho preferito non compromettere il risultato acquisito. Complimenti comunque a Raul e a tutta l'Aprilia. Per la gomma, io ero per la soft ma con questo caldo ho pensato che con la mescola media avrei avuto più feeling. Quando poi ho visto Fernandez scegliere la morbida ho pensato di imitarlo".
FABIO DI GIANNANTONIO
"Sono felicissimo, più di quanto può significare un terzo posto. Il primo giro è stato ottimo, sono partito aggressivo. Sono riuscito a liberarmi in fretta dal gruppo ma Raul e Jorge con la media ne avevano di più e io nel finale ho dovuto gestire. Non ci siamo fidati delle indicazioni Ducati che davano un rendimento molto simile tra soft e media. Sono contento perché mi aveva dato molto fastidio non essere in prima fila. Sono di nuovo sul podio ed è molto bello farlo davanti al pubblico di casa".
MARCO BEZZECCHI
"Al via ho cercato di difendermi da Fernandez ma per farlo ho sbagliato il punto di staccata. Trovandomi dietro a molte moto, a quel punto pensavo che il davanti sarebbe andato presto in crisi. Per quanto riguarda le gomme, credo che soft o media siano entrambe scelte valide. Domani però sarà tosta: ventitré giri con questo caldo saranno una tortura... Oltre a questo, devo cercare di fare una migliore strategia verso la prima curva dopo il via. In ogni caso la vedo bene, mi sento bene sulla moto. Sono già concentrato sul Gran Premio".
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DIOGO MOREIRA
"La partenza mi è venuta molto bene, ero con i primi e i sono detto che dovevo provarci. Dopo una manciata di giri però mi sono reso conto che l'anteriore era già alla frutta, così ho abbassato il ritmo per poter finire bene. È stato bello lottare con i primi e in particolare con Marquez. Proprio con lui mi ero fermato a parlare ieri e gli avevo detto che volevo riuscire a fare qualche sorpasso importante. Già ora sono molto contento, vediamo di fare ancora meglio domani".
FRANCESCO BAGNAIA
"Gara difficile fin dal via per me: ho il limite dello scarso grip. Oltretutto in qualifica ho commesso un errore in una esse e quando succede qui al Mugello poi la si paga anche nel tratto successivo. Altrimenti avrei forse potuto andare in prima fila. Al via la frizione non staccava bene e ho impennato la moto. Peccato perché venerdì non avevo questo problema. Sono stato inghiottito dal gruppo e ho tentato una rimonta ma non era possibile fare più del settimo posto. Dobbiamo fare meglio domani e riuscire a scattare come si deve al semaforo. La Ducati va forte qui, lo dimostra Di Giannantonio. Quindi sono io a dover fare meglio".