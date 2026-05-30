Fernandez: "Ci voleva, per me è un momento difficile". Martin: "Ho copiato Raul"

"Sono estremamente felice e per la verità non ho molte parole. Ringrazio il team, stiamo facendo un buon lavoro. Oggi ho capito di avere il passo e allora ci ho provato. Ho utilizzato la media perché della soft non mi fidavo molto. È bellissimo vincere davanti a tutta questa gente. Domani ci riproviamo. Stamattina non mi sono sentito molto bene, non sono riuscito ad alimentarmi e ho corso praticamente a digiuno. Domani però devo rimettermi perché il Gran Premio è lungo il doppio. Al di là di questo, mi trovo in un momento difficile: per fortuna ho la mia famiglia vicino e in particolare mio fratello (la permanenza di Raul nel suo attuale team nel 2027 è a rischio, ndr). All'ultimo giro mi veniva da piangere. La situazione è complicata, aver vinto oggi è stata la dimostrazione di ciò che possiamo fare".