SUPERBIKE

Bulega inarrestabile anche ad Aragon: sua gara-1, sono venti vittorie di fila

Il pilota della Ducati prosegue il suo dominio, sul podio con lui le altre Panigale di Lecuona e Sam Lowes

30 Mag 2026 - 16:46
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Ventesima vittoria di fila per Nicolò Bulega nel Mondiale Superbike. Il pilota della Ducati si è imposto anche nella gara-1 del round di Aragon, dove ha preceduto le altre Panigale di Iker Lecuona e Sam Lowes. Anche in quest'occasione Bulega ha piegato la resistenza del compagno di box, mentre tutti gli altri sono arrivati a distanza siderale. La prima delle moto non di Borgo Panigale è stata la Bimota di Alex Lowes, quarto, mentre Tommy Bridewell ha sorpreso tutti con un ottimo quinto posto finale con una Ducati privata.

Balassarri, Montella e Bassani si sono piazzati dalla sesta all'ottava posizione, con Gerloff e Mackenzie a chiudere la Top 10. Senza i suoi due piloti titolari, Oliveira e Petrucci, la Bmw ha raccolto solo un 11° posto con il redivivo van der Mark, mentre Soomer è subito uscito di scena. Qualche punticino anche per Manzi e Surra, caduto Locatelli e out Bautista.

Ora in classifica generale Bulega ha 100 punti di vantaggio su Lecuona, unico in grado di poterlo impensierire, anche se solo ipoteticamente.

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