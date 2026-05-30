Bulega inarrestabile anche ad Aragon: sua gara-1, sono venti vittorie di fila

Balassarri, Montella e Bassani si sono piazzati dalla sesta all'ottava posizione, con Gerloff e Mackenzie a chiudere la Top 10. Senza i suoi due piloti titolari, Oliveira e Petrucci, la Bmw ha raccolto solo un 11° posto con il redivivo van der Mark, mentre Soomer è subito uscito di scena. Qualche punticino anche per Manzi e Surra, caduto Locatelli e out Bautista.