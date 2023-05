Tennis, Internazionali d'Italia: non sbagliano Alcaraz e Rublev

INTERNAZIONALI D'ITALIA

Lo spagnolo e il russo eliminano Ramos Viñolas e Molcan, out Hurkacz. Sonego attende Tsitsipas o Borges

© Getty Images La pioggia ferma il secondo turno degli Internazionali d'Italia, con Tsitsipas avanti 6-3, 4-3 su Borges: uno tra il greco e il portoghese affronterà Sonego. Non sbagliano gli altri big: Carlos Alcaraz travolge il connazionale Ramos Viñolas (6-4, 6-1), mentre Andrey Rublev supera in due set Molcan (6-3, 6-4). Nel tabellone femminile, saluta la numero 4 al mondo Caroline Garcia, battuta con un doppio 6-4 dalla colombiana Camila Osorio.



TABELLONE MASCHILE

Non sbagliano Carlos Alcaraz e Andrey Rublev nel secondo turno degli Internazionali d'Italia. Lo spagnolo vince il derby con il connazionale Ramos Viñolas imponendosi con un netto 6-4, 6-1 in un match in cui l'ex numero uno al mondo concede però qualcosa, come il break che permette al 72esimo della classifica Atp di risalire dallo 0-2 al 2-2. Il break decisivo arriva comunque nel decimo game, mentre nel secondo parziale non c'è storia: Alcaraz vola subito sul 3-0 e spreca tre occasioni di volare addirittura sul 4-0, ma il match è ormai in archivio: 6-1 e terzo turno conquistato. Il classe 2003 attende ora uno tra Lehecka e Marozsan, al terzo set prima dell'interruzione.

Andrey Rublev, invece, si libera senza problemi di Alex Molcan: netto 6-3, 6-4 per il russo sullo slovacco con un break per set, con il numero 6 della classifica Atp che concede solo due palle break, tra l'altro annullate, nel corso del secondo parziale. Il prossimo avversario è Davidovich Fokina, che batte 6-0, 7-6(4) l'argentino Guido Pella. La grande sorpresa, invece, è l'eliminazione di Hurkacz, che cede in due parziali (6-3, 6-4) all'americano Wolf, che vola al terzo turno: attende Goffin o Zverev, che rimanderanno a domenica il match rinviato per colpa della pioggia.

TABELLONE FEMMINILE

Nel tabellone femminile, la sorpresa è l'eliminazione di Caroline Garcia: la francese e numero 4 al mondo cede a Camila Osorio, che si impone con un doppio 6-4. La colombiana sfiderà ora agli ottavi di finale la brasiliana Beatriz Haddad Maia, che batte 7-5, 6-4 la polacca Magda Linette. Ci sarà, inoltre, almeno una cinese ai quarti di finale: Zheng supera in due set Bondar e si qualifica per il match con la connazionale Wang. Rinviata per pioggia Azarenka-Keys: chi vince tra la bielorussa e l'americana se la vedrà con l'ucraina Anhelina Kalinina, che supera 6-4, 6-2 la statunitense Sofia Kenin.