Tennis, US Open: Sinner travolge Popyrin e vola al terzo turno

Ci si aspettava qualche problema in più al secondo turno degli US Open, visto che Alexei Popyrin era un avversario ben più ostico di Kopriva. Invece, Jannik Sinner concede il bis, vince di nuovo in tre set e, se possibile, fa vedere ancora meno sbavature in questo secondo turno: finisce 6-3, 6-2, 6-2 sull'australiano, che solo sei volte, e per quattro nello stesso game, ha l'occasione di strappare il servizio al numero uno al Mondo. Partita quasi perfetta: subito 2-0 e anche tre palle break per andare sul 3-0, ma alla fine il verdetto è soltanto rimandato: il primo set, in poco più di 40 minuti, si chiude sul 6-3.