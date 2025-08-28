Tennis, US Open: Musetti domina su Goffin e va al terzo turno

Lorenzo Musetti si migliora nel suo secondo match degli US Open: stavolta non concede nemmeno un set all'avversario, un David Goffin ormai lontano parente di quello che nel 2017 fece l'ultimo atto delle Finals. Ciò nonostante, l'italiano perde due volte il servizio: in avvio, sale sul 3-0, ma la sensazione è che non parta al meglio in virtù delle cinque palle break concesse. E il belga, al sesto tentativo, risale sul 3-3 nel parziale poi comunque vinto 6-4 dal toscano. La seconda volta in cui il numero 10 della classifica Atp perde il turno in battuta è all'inizio del terzo parziale, con Goffin sul 2-0. In questo caso, serve una rimonta e Musetti non si fa pregare: tre break di fila e partita chiusa. Nel mezzo, un parziale di 6-0 per un match mai davvero in discussione. Dopo due ore e tre minuti di gioco, finisce dunque 6-4, 6-0, 6-2 per il classe 2002, che spera dunque di mettersi alle spalle le delusioni di Toronto e Cincinnati.