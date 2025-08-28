Logo SportMediaset
Tennis, US Open: Musetti domina su Goffin e va al terzo turno

Il toscano vince 6-4, 6-0, 6-2 in due ore contro il belga: possibile derby con Cobolli che sfida Brooksby 

28 Ago 2025 - 19:24
© IPA

© IPA

Lorenzo Musetti accede al terzo turno degli US Open: a Flushing Meadows, il toscano domina in poco più di due ore di gioco contro il belga David Goffin. Finisce 6-4, 6-0, 6-2 per il numero 10 della classifica Atp, che perde solo due volte il servizio ma riesce sempre a rimediare, come nel terzo set quando va sotto 0-2 ma rimonta. Il suo prossimo match potrebbe essere un derby: sfiderà infatti il vincente di Brooksby-Cobolli.

Lorenzo Musetti si migliora nel suo secondo match degli US Open: stavolta non concede nemmeno un set all'avversario, un David Goffin ormai lontano parente di quello che nel 2017 fece l'ultimo atto delle Finals. Ciò nonostante, l'italiano perde due volte il servizio: in avvio, sale sul 3-0, ma la sensazione è che non parta al meglio in virtù delle cinque palle break concesse. E il belga, al sesto tentativo, risale sul 3-3 nel parziale poi comunque vinto 6-4 dal toscano. La seconda volta in cui il numero 10 della classifica Atp perde il turno in battuta è all'inizio del terzo parziale, con Goffin sul 2-0. In questo caso, serve una rimonta e Musetti non si fa pregare: tre break di fila e partita chiusa. Nel mezzo, un parziale di 6-0 per un match mai davvero in discussione. Dopo due ore e tre minuti di gioco, finisce dunque 6-4, 6-0, 6-2 per il classe 2002, che spera dunque di mettersi alle spalle le delusioni di Toronto e Cincinnati.

