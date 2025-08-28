Us Open, Alcaraz: "Ora gioco tennis fantastico, mai così costante"

"Sto giocando un tennis fantastico, ho ancora degli alti e bassi ma sento di poter dare il massimo in ogni partita. In questo periodo ho imparato a prendermi qualche giorno di pausa tra un torneo e l'altro: questa cosa mi ha aiutato parecchio ad affrontare l'evento successivo con più energie fisiche e mentali, necessarie per puntare sempre al top. Non avevo mai avuto un rendimento così costante prima d'ora". Prosegue agevolmente la corsa di Carlos Alcaraz agli Us Open, e lo spagnolo ammette di essere in totale fiducia, lanciando un messaggio a distanza a Sinner.