Storia delle Atp Finals: dalle origini a Tokyo fino al trionfo di Jannik Sinner

Dal 2021 le Nitto Atp Finals hanno trovato una nuova straordinaria cornice a Torino, presso la Inalpi Arena. Se Alexander Zverev ha aperto il ciclo piemontese con il suo secondo titolo personale, le edizioni successive hanno riscritto la storia del tennis. Novak Djokovic, vincendo nel 2022 e nel 2023, ha ufficialmente superato Roger Federer diventando il primatista assoluto del torneo con sette successi. Infine, l'edizione 2024 ha segnato un momento storico per lo sport italiano: Jannik Sinner, davanti al proprio pubblico, è diventato il primo tennista italiano a vincere il torneo dei maestri, confermando la centralità di Torino nel panorama tennistico globale. Per poi confermarsi nel 2025 contro Carlos Alcaraz in quella che è tuttora la rivalità più grande del tennis moderno.