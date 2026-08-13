Napoli-Badiashile, il 'nodo' formula non si... scioglie | Favasuli, slittano le visite mediche

I contatti tra Napoli e Chelsea sono proseguiti anche nella giornata di mercoledì e prima del test degli azzurri contro l'Aris Salonicco: Max Allegri ha bisogno di rinforzi in difesa, ancor di più dopo l'infortunio e il lungo stop di Marianucci, che si è aggiunto ai forfait di Beukema e Buongiorno. Ma le parti restano al momento ferme sulle loro posizioni: la trattativa per portare Benoit Badiashile alla corte di Allegri è in stand-by, in attesa che si arrivi al punto di incontro decisivo. I due club hanno raggiunto un accordo sulla cifra per il prestito oneroso del difensore centrale - 3 milioni di euro - ma non sulla formula del riscatto: diritto quella che chiede il Napoli, mentre i Blues vogliono l'obbligo.



Ritardo burocratico nel trasferimento di Costantino Favasuli dal Catanzaro: slittano le visite mediche, che si svolgeranno martedi a Villa Stuart a Roma. Il terzino classe 2004 firmerà un contratto fino al 2031 con gli azzurri che verseranno 8 milioni di euro nelle casse dei calabresi. Il giocatore è stato protagonista nella passata stagione in Serie B con il Catanzaro, con cui ha sfiorato la promozione in Serie A collezionando 41 presenza tra regular season e playoff, impreziosite da 2 gol e 7 assist.