Tennis, Errani e Paolini imbattibili: è trionfo al Roland Garros

Continua il momento d'oro di Sara Errani e Jasmine Paolini, che vincono anche nel doppio femminile al Roland Garros e ridanno all'Italia un successo che mancava dal 2012, anno in cui proprio la 38enne fece festa insieme a Roberta Vinci. Cancellata la delusione della scorsa edizione, con il ko contro Gauff e Siniakova a un passo dalla gloria. Stavolta, però, nessuno può togliere la gioia alle due italiane, nemmeno Anna Danilina e Aleksandra Krunic.



Sulla terra rossa di Parigi, la coppia azzurra deve subito annullare un break, poi sale sul 4-2 prima di farsi raggiungere sul 4-4. Alla fine, al decimo game, arriva la zampata decisiva: 6-4 nel primo set caratterizzato da dieci palle break. Nel secondo, però, la kazaka e la serba sono chirurgiche: sfruttano entrambe le occasioni (2/2) di strappare il servizio alle avversarie e pareggiano i conti con il 6-2 del secondo parziale. Nel terzo, però, non c'è storia: sia Errani che Paolini battono bene, rischiando solo con una palla break, e mettono in difficoltà Danilina e Krunic, entrambe superate nel turno al servizio. Il risultato è un 5-0 che vale l'ipoteca sulla vittoria, che alla fine arriva con il punteggio di 6-4, 2-6, 6-1.



Si aggiornano gli incredibili numeri di Sara Errani, al sesto Slam in doppio (il secondo in Francia dopo quello del 2012) e al trentacinquesimo titolo nel circuito Wta, a cui bisogna aggiungere l'oro a Parigi 2024. Jasmine Paolini, invece, vince il suo primo Major in carriera, seppur in coppia, e riscatta la delusione dell'eliminazione precoce dal tabellone in singolo. E per la regina di Roma è l'ottavo titolo in doppio.