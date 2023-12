Tennis: Djokovic è il re anche dei guadagni, Sinner quarto

LA CLASSIFICA DEI GUADAGNI

Il serbo chiude l'anno con 15.952.044 dollari di montepremi, l'azzurro con 8.349.392

© Getty Images Per Jannik Sinner il 2023 è stato davvero un anno d'oro sotto tutti i punti di vista. Il campione altoatesino ha chiuso la stagione al numero 4 al mondo e con la storica vittoria in Coppa Davis sul campo e ai piedi del podio come guadagni dai montepremi. Novak Djokovic guida la classifica con 15.952.044 dollari, seguito da Carlos Alcaraz, 10.753.431, Daniil Medvedev, 9.239.679 e l’azzurro, 8.349.392. In pratica la graduatoria dei guadagni ricalca perfettamente la classifica Atp per i primi 4 al mondo.

Sinner è diventato anche il tennista italiano a guadagnare di più in una singola stagione, record stabilito dopo la vittoria del Atp di Vienna. Nella sua pur breve carriera, il numero 4 al mondo ha già portato a casa circa 15 milioni di dollari e ha messo nel mirino Fabio Fognini che con poco più di 18 milioni è l'azzurro che ha guadagnato di più nella storia. In vetta, ovviamente, c'è sua Maestà Djokovic, che di soli premi in carriera ha incassato oltre 180 milioni.

In campo femminile la numero uno del mondo Iga Swiatek ha incassato 9.857.686, quasi due milioni in più della seconda, Aryna Sabalenka, che le ha conteso la prima posizione mondiale praticamente per tutto l'anno. Al terzo posto c'è Coco Gauff, con 6.669.622 euro. La polacca, conti alla mano, ha messo in banca un milione e mezzo in più di Sinner, un dato che sta a significare come i montepremi di uomini e donne sia ormai sempre più simili.

Vedi anche Tennis Tennis, Sinner: "Il 2024 deve essere l'anno della conferma". Berrettini: "Torno in Australia"