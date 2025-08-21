Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Sinner torna in campo: virus alle spalle. E alle 18 il sorteggio degli Us Open

Jannik torna in campo per la prima volta dopo il ritiro nella finale di Cincinnati. Alle 18 italiane gli avversari nello slam statunitense

21 Ago 2025 - 09:02
© IPA

© IPA

Il giorno della verità è arrivato. Oggi alle 18 italiane Jannik Sinner conoscerà i suoi avversari allo Us Open. Un sorteggio più che mai di cruciale importanza: da domenica 24 agosto non ci sarà in palio soltanto l'ultimo Slam stagionale, ma anche la prima posizione del ranking mondiale. Jannik infatti con lo sfortunato ritiro nella finale di Cincinnati con Alcaraz ha messo a repentaglio lo scettro del numero uno al mondo: se l'italiano non dovesse confermarsi campione a Flushing Medows come 12 mesi fa e a trionfare fosse Carlitos oltre al danno ci sarebbe anche la beffa del sorpasso in classifica. 

Leggi anche

Sinner e il sogno sfumato del doppio misto agli US Open: "Voleva giocare con Serena Williams"

La giornata di oggi però non sarà segnata soltanto dal sorteggio per Flushing Medows ma anche e soprattutto dal ritorno in campo dell'italiano. Dopo il virus e il relativo ritiro a Cincinnati Jannik insieme al suo team ha optato per qualche giorno di totale riposo proprio per ricaricare le batterie in vista delle Us Open. Obiettivo raggiunto a sentire le parole del suo allenatore, Darren Cahill: "Jannik ha sofferto per un virus che lo ha costretto al ritiro. Ho parlato brevemente con lui ieri sera. Stava un po’ meglio. Si prenderà anche oggi libero, questo è il piano, e spero che domani (giovedì n.d.r.) possa scendere in campo e iniziare a colpire qualche palla. Siamo fiduciosi che starà bene", ha rivelato il coach australiano.

Sinner allo staff: "Sto troppo male". Alcaraz lo abbraccia, Jannik sconsolato FOTO

1 di 27
© x
© x
© x

© x

© x

Una versione che verrebbe confermata anche da qualche avvistamento in giro per New York: Sinner dal suo arrivo a New York si è concesso qualche passeggiata per Manhatthan, un segnale che suggerisce ottimismo avvicinandosi all'ultimo Slam stagionale. Soltanto in giornata però, come rivelato da Cahill, Sinner tornerà a colpire qualche palla in campo: passaggio fondamentale per tastare con mano condizioni e sensazioni e per capire se i problemi fisici sono definitivamente alle spalle o se il virus contratto a Cincinnati avrà strascichi. 

Leggi anche

Sinner tranquillizza tutti dopo il malore: "Un paio di giorni di riposo prima di tornare al lavoro"

sinner
us open
carlos alcaraz
virus

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:29
DICH PAOLINI DA WIMBLEDON DICH

Paolini: "Wimbledon per me speciale"

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

04:12
DICH COBOLLI DA WIMBLEDON DICH

Cobolli su Wimbledon: "Con le scarpette da calcio sarei nella top 5"

02:29
DICH PAOLINI DA WIMBLEDON DICH

Paolini: "Wimbledon per me speciale"

I più visti di Tennis

Sinner sta male e si arrende dopo 20', Alcaraz campione

Sinner allo staff: "Sto troppo male". Alcaraz lo abbraccia, Jannik sconsolato FOTO

Sinner si ritira e chiede scusa: "Sto male da ieri, speravo di recuperare"

Cahill: "Sinner ha avuto un virus, ma ora sta meglio. Spero torni in campo giovedì"

Sinner tranquillizza tutti dopo il malore: "Un paio di giorni di riposo prima di tornare al lavoro"

Sinner, allarme numero 1: vincere agli Us Open per non rischiare il sorpasso di Alcaraz

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:59
Juventus, si va verso l'accordo con Zhegrova: c'è l'ok di agente e giocatore
11:59
Douglas Luiz partito per Nottingham per visite e firma. Nico sblocca Zhegrova ma Simeone...
11:58
La Juve punta Zhegrova: può ritrovare David
11:53
Boniface: tecnica, forza fisica e la capacità di rialzarsi sempre dopo una caduta
11:50
L'agente di Boniface in arrivo a Milano: si tratta sul contratto, operazione verso la chiusura