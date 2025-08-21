Sinner torna in campo: virus alle spalle. E alle 18 il sorteggio degli Us Open

La giornata di oggi però non sarà segnata soltanto dal sorteggio per Flushing Medows ma anche e soprattutto dal ritorno in campo dell'italiano. Dopo il virus e il relativo ritiro a Cincinnati Jannik insieme al suo team ha optato per qualche giorno di totale riposo proprio per ricaricare le batterie in vista delle Us Open. Obiettivo raggiunto a sentire le parole del suo allenatore, Darren Cahill: "Jannik ha sofferto per un virus che lo ha costretto al ritiro. Ho parlato brevemente con lui ieri sera. Stava un po’ meglio. Si prenderà anche oggi libero, questo è il piano, e spero che domani (giovedì n.d.r.) possa scendere in campo e iniziare a colpire qualche palla. Siamo fiduciosi che starà bene", ha rivelato il coach australiano.