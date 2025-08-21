Sinner torna in campo: virus alle spalle. E alle 18 il sorteggio degli Us Open

Sinner allo staff: "Sto troppo male". Alcaraz lo abbraccia, Jannik sconsolato FOTO
Jannik torna in campo per la prima volta dopo il ritiro nella finale di Cincinnati. Alle 18 italiane gli avversari nello slam statunitense
Il giorno della verità è arrivato. Oggi alle 18 italiane Jannik Sinner conoscerà i suoi avversari allo Us Open. Un sorteggio più che mai di cruciale importanza: da domenica 24 agosto non ci sarà in palio soltanto l'ultimo Slam stagionale, ma anche la prima posizione del ranking mondiale. Jannik infatti con lo sfortunato ritiro nella finale di Cincinnati con Alcaraz ha messo a repentaglio lo scettro del numero uno al mondo: se l'italiano non dovesse confermarsi campione a Flushing Medows come 12 mesi fa e a trionfare fosse Carlitos oltre al danno ci sarebbe anche la beffa del sorpasso in classifica.
La giornata di oggi però non sarà segnata soltanto dal sorteggio per Flushing Medows ma anche e soprattutto dal ritorno in campo dell'italiano. Dopo il virus e il relativo ritiro a Cincinnati Jannik insieme al suo team ha optato per qualche giorno di totale riposo proprio per ricaricare le batterie in vista delle Us Open. Obiettivo raggiunto a sentire le parole del suo allenatore, Darren Cahill: "Jannik ha sofferto per un virus che lo ha costretto al ritiro. Ho parlato brevemente con lui ieri sera. Stava un po’ meglio. Si prenderà anche oggi libero, questo è il piano, e spero che domani (giovedì n.d.r.) possa scendere in campo e iniziare a colpire qualche palla. Siamo fiduciosi che starà bene", ha rivelato il coach australiano.
Una versione che verrebbe confermata anche da qualche avvistamento in giro per New York: Sinner dal suo arrivo a New York si è concesso qualche passeggiata per Manhatthan, un segnale che suggerisce ottimismo avvicinandosi all'ultimo Slam stagionale. Soltanto in giornata però, come rivelato da Cahill, Sinner tornerà a colpire qualche palla in campo: passaggio fondamentale per tastare con mano condizioni e sensazioni e per capire se i problemi fisici sono definitivamente alle spalle o se il virus contratto a Cincinnati avrà strascichi.
