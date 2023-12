Tennis, Kyrgios sbarca su Onlyfans: "Vedrete ogni lato di me"

TENNIS

L'annuncio social dell'australiano: "Questo è il futuro, so cosa vogliono i miei fan"

Nick Kyrgios sbarca su Onlyfans. Il tennista australiano ha annunciato l'apertura del profilo attraverso un video diffuso sui suoi canali social: "Questo è il futuro - le sue parole -. Ho parlato direttamente con i miei fan per anni e so cosa vogliono vedere. Certo, ci saranno palline da tennis coinvolte, consigli, trucchi e dietro le quinte, ma potranno anche vedere tutti i diversi lati di me. Il gioco, i tatuaggi, il mio lato intimo: è tutto sul tavolo e porterò con me i fan per questo viaggio".

Onlyfans è una piattaforma a pagamento per la condivisione di video e foto grazie alla quale i creatori di contenuti possono guadagnare tramite le sottoscrizioni degli utenti ai loro profili. Le sue politiche poco restrittive l'hanno resa molto popolare nel settore dell'intrattenimento per adulti, anche se al suo interno ospita contenuti di vario genere e non esclusivamente di tipo erotico o pornografico.

"Stanno rivoluzionando i social media e volevo farne parte - il messaggio di Kyrgios -. Gli atleti non possono più limitarsi a presentarsi in campo o sul campo, dobbiamo presentarci anche online. Voglio creare, produrre, dirigere e possedere contenuti".

Dopo gli exploit del 2022, con la vittoria nel doppio agli Australian Open e la finale di Wimbledon persa contro Djokovic, Kyrgios ha dovuto fare i conti con un'operazione al ginocchio per la lesione del menisco e con un'altra serie di acciacchi fisici che lo hanno portato a disputare un solo torneo in tutto il 2023 (l'ATP 250 di Stoccarda), senza ancora una data certa per il suo rientro alle competizioni.

