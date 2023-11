Tennis, Coppa Davis: Kecmanović batte Musetti, Italia subito in svantaggio

Non inizia nel migliore dei modi la semifinale di Coppa Davis per l'Italia. Volandri si affida a Lorenzo Musetti nel primo singolare e il toscano, dopo aver vinto il primo set al tiebreak (9-7) e aver lottato come un leone nelle prime fasi del secondo, si arrende a Miomir Kecmanović. Il serbo approfitta dei problemi fisici dell'azzurro per effettuare lo scatto decisivo: è 1-0 per la Serbia col punteggio di 6-7, 6-2, 6-1 in 2h24' di gioco.