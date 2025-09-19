Tennis, Billie Jean King Cup: Cocciaretto cade contro Kostyuk, Ucraina avanti 1-0 in semifinale

COCCIARETTO-KOSTYUK 0-2 (2-6, 3-6)

La sfida contro Kostyuk parte nel peggiore dei modi per Cocciaretto, visto che la tennista azzurra incassa subito un break al primo game del primo set. L’ucraina legittima quindi il proprio vantaggio con un ottimo turno in battuta e poi strappa nuovamente il servizio alla marchigiana nel quinto gioco, prendendosi così un doppio break di vantaggio e chiudendo poi il primo set sul 6-2, al terzo set point. Un po’ più combattuto è invece il secondo set, che resta in equilibrio fino al 2-2. A spezzare la parità è quindi nuovamente Kostyuk, togliendo la battuta a Cocciaretto nel quinto game. L’ucraina sale così sul 3-2 e poi, sfruttando la propria potenza ed efficacia a servizio, allunga sul 4-2, andando infine a prendersi anche il secondo set per 6-3, con un altro break centrato in risposta di rovescio. Kostyuk vince allora 2-0 e porta avanti l’Ucraina in questa semifinale.

