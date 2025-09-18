Tennis, rientro amaro per Berrettini: subito fuori a Hangzhou

Il romano cade al rientro in campo dopo tre mesi di stop dovuti a un problema agli addominali
© italyphotopress
Non c'è pace per Matteo Berrettini. Il tennista azzurro é stato sconfitto nel primo turno dell' "Hangzhou Open" (ATP 250), in corso sul cemento dell'Olympics Sports Centre nella città a 200 chilometri da Shanghai.
Al rientro nel circuito, dopo quasi tre mesi di stop (il suo ultimo match risaliva al primo turno di Wimbledon contro il polacco Majchrzak) per l'ennesimo problema agli addominali che da qualche stagione a questa parte sta tormentando il 29enne romano, n.57 ATP ed ottava testa di serie, ha ceduto per 6-3, 6-3, in un'ora e 25 minuti di partita, al ceco Dalibor Svrcina (n.99 del ranking).
