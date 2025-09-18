Tennis, rientro amaro per Berrettini: subito fuori a Hangzhou

Al rientro nel circuito, dopo quasi tre mesi di stop (il suo ultimo match risaliva al primo turno di Wimbledon contro il polacco Majchrzak) per l'ennesimo problema agli addominali che da qualche stagione a questa parte sta tormentando il 29enne romano, n.57 ATP ed ottava testa di serie, ha ceduto per 6-3, 6-3, in un'ora e 25 minuti di partita, al ceco Dalibor Svrcina (n.99 del ranking).