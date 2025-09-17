Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Coppa Davis, sorteggio favorevole per l'Italia: Austria all'esordio, pericolo Spagna solo in finale

Gli azzurri sono stati inseriti nella parte alta del tabellone che vedrà la presenza anche di Francia e Belgio

17 Set 2025 - 13:41
© Getty Images

© Getty Images

In molti temevano uno scontro fra Italia e Spagna all'esordio nella Final Eight di Coppa Davis, ma per vedere la sfida fra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz occorrerà attendere almeno sino alla finale.

Il sorteggio andato in scena a Bologna si è rivelato magnanimo con gli azzurri che ai quarti di finale affronteranno l'Austria, fra le sorprese emerse dalla fase preliminare, evitando così il pericolo proveniente dalla Penisola Iberica.

La mano di Feliciano Lopez ha posizionato l'Italia nella parte alta del tabellone dove saranno presenti anche Francia e Belgio, possibili avversarie della squadra di Filippo Volandri in semifinale per un percorso che appare abbastanza agevole.

Dall'altra parte del seeding sarà invece presente la Spagna di Alcaraz che esordirà contro la Repubblica Ceca, un avversario tutt'altro che facile da superare. Sulla strada del numero 1 al mondo ci potrebbe essere anche la Germania di Alexander Zverev che in apertura affronterà l'Argentina per una parte di tabellone difficile da interpretare. 

Visualizza il post su Twitter
coppa davis
italia
spagna

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

I più visti di Tennis

Fedez attacca Sinner e i social insorgono: "Purosangue italiano con l'accento di Hitler"

Alcaraz numero 1, Sinner prova un recupero al limite dell'impossibile

Sinner vs Alcaraz anche in Coppa Davis? Prima parola al sorteggio

Coppa Davis, colpo della Repubblica Ceca: Usa eliminati a sorpresa

Billie Jean King Cup: Paolini-Cocciaretto col brivido, l'Italia è in semifinale

La ex di Sinner: "Rune mi avrà scritto dieci volte... è un po' disperato, lo fa con tutte"

Notizie del giorno
Vedi tutti
14:33
Medioriente, il Cio risponde a Sanchez: "Comitato Israele rispetta Carta olimpica"
14:31
Mondiale 2026 senza Yamal? Spagna pronta al boicottaggio se Israele si qualificherà
Buffon versione bomber
14:29
Buffon versione bomber
Messi-Jordi Alba: l'intesa non è mai sparita
14:25
Messi-Jordi Alba: l'intesa non è mai sparita
Nuova Bugatti Brouillard
14:24
Nuova Bugatti Brouillard