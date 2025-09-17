Coppa Davis, sorteggio favorevole per l'Italia: Austria all'esordio, pericolo Spagna solo in finale

Gli azzurri sono stati inseriti nella parte alta del tabellone che vedrà la presenza anche di Francia e Belgio
In molti temevano uno scontro fra Italia e Spagna all'esordio nella Final Eight di Coppa Davis, ma per vedere la sfida fra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz occorrerà attendere almeno sino alla finale.
Il sorteggio andato in scena a Bologna si è rivelato magnanimo con gli azzurri che ai quarti di finale affronteranno l'Austria, fra le sorprese emerse dalla fase preliminare, evitando così il pericolo proveniente dalla Penisola Iberica.
La mano di Feliciano Lopez ha posizionato l'Italia nella parte alta del tabellone dove saranno presenti anche Francia e Belgio, possibili avversarie della squadra di Filippo Volandri in semifinale per un percorso che appare abbastanza agevole.
Dall'altra parte del seeding sarà invece presente la Spagna di Alcaraz che esordirà contro la Repubblica Ceca, un avversario tutt'altro che facile da superare. Sulla strada del numero 1 al mondo ci potrebbe essere anche la Germania di Alexander Zverev che in apertura affronterà l'Argentina per una parte di tabellone difficile da interpretare.
