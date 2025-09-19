Champions femminile: Juve con Bayern e United, Roma con Barça e Real

La Juventus e la Roma hanno conosciuto quali saranno le avversarie da affrontare in Champions League femminile dopo il sorteggio di Nyon. Sulla strada delle bianconere ci saranno Lione, Benfica e Manchester United da affrontare tra le mura amiche, oltre alle trasferte sui campi di Bayern Monaco, St. Polten e Atletico Madrid. La Roma affrontera' Barcellona, St. Polten e le norvegesi del Valerenga in casa, Chelsea, Real Madrid e Leuven in trasferta. Da quest'anno, cambia il format della Women's Champions League: ci sarà un unico girone con 18 squadre dove le prime quattro classificate approderanno direttamente ai quarti di finale, mentre le squadre tra il quinto e il dodicesimo posto si sfideranno in un turno di play-off a eliminazione diretta con gare di andata e ritorno.