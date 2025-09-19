Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
PROVE LIBERE 2

Uno-due Ferrari davanti alle Mercedes, le McLaren a centro gruppo

Riscossa ferrarista nel turno del tardo pomeriggio azero sul cittadino "anomalo" di Baku

di Stefano Gatti
19 Set 2025 - 15:20
© Getty Images

© Getty Images

La prima giornata di prove libere di Baku si chiude con un doppio acuto ferrarista: miglior tempo per Lewis Hamilton in un minuto, 41 secondi e 293 millesimi, 74 millesimi in più per il suo compagno di squadra Charles Leclerc. Dietro alle due Rosse di Maranello ci sono le Frecce d'Argento del febbricitante George Russell a quasi mezzo secondo (477 millesimi) dal connazionale sir Lewis e del nostro Andrea Kimi Antonelli, a soli nove millesimi dal suo compagno di box. Versomilmente le Mercedes non hanno svelato tutto il loro potenziale. Sorprendentemente in ritardo le McLaren che avevano spadroneggiato nel primo turno: non va oltre il decimo tempo Lando Norris che tocca "duro" il muretto, solo dodicesimo Oscar Piastri, sotto inchiesta da parte della Direzione di Gara per mancata osservanza delle bandiere gialle. Anche il team papaja potrebbe aver parzialmente nascosto le proprie carte nella simulazione del time attack in assetto qualifica. Oliver Bearman (+0.598) chiude la top five con la Haas spinta dalla power unit Ferrari. Max Verstappen (+0.609) chiude sesto davanti a Liam Lawson (Racing Bulls), a Esteban Ocon che porta in top ten anche l'altra Haas e Alexander Albon con la Williams-Mercedes.

formula 1
gp azerbaijan
baku
ferrari
mercedes
mclaren
centro
gruppo

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:19
Antonelli diplomato

Antonelli, che traguardo: si è diplomato

00:13
Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

00:10
Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

00:32
Il casco speciale di Antonelli per Monza

Il casco speciale di Antonelli per Monza

01:23
Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

00:45
MCH TRAM FERRARI/PUMA

Il tram Ferrari gira per Milano

00:54
DICH HAMILTON MONZA doppiato

Hamilton ammette: "Mi aspettavo una stagione diversa, ma dobbiamo restare fiduciosi"

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

00:30
DICH HAMILTON MONZA DICH

La carica di Hamilton davanti ai tifosi: "Darò il massimo"

08:36
DICH LECLERC MONZA DICH

Leclerc: "Una vittoria a Monza? Io ci credo"

00:09
Hadjar, ma che fai?

Hadjar, ma che fai?

01:21
Cadillac in Formula 1

Cadillac in Formula 1

00:10
Verstappen: sorpasso da vertigine… in vacanza

Verstappen: sorpasso da vertigine… in vacanza

00:17
Hulkenberg fa la storia e la piccola figlia impazzisce

Hulkenberg fa la storia e la piccola figlia impazzisce

01:19
Antonelli diplomato

Antonelli, che traguardo: si è diplomato

I più visti di Formula 1

Laura Villars sfida Ben Sulayem: è la prima donna candidata alla presidenza della FIA

Sei Sprint e tre novità, la F1 del 2026 punta a emozionare tutti

Laura Villars la prima donna candidata alla presidenza della FIA

Leclerc re della pole a Baku: missione vittoria possibile?

Max vs Lewis, sfida infinita: il duello mondiale gara per gara

Formula 1, Piastri sugli ordini di scuderia: "Sappiamo come correremo da qui in avanti"

Notizie del giorno
Vedi tutti
16:47
Bologna, Italiano: "Voglio un cambio di rotta, serve più lucidità"
POV: Sei Haaland e ti rilassi così dopo la Champions
16:39
POV: Sei Haaland e ti rilassi così dopo la Champions
16:39
Lyles: fantastico poker mondiale sui 200 metri a Tokyo
16:35
Ufficiale: Mirko Vucinic è il nuovo ct del Montenegro
Livorno-KFC: la collaborazione premia i tifosi
16:35
Livorno-KFC: la collaborazione premia i tifosi