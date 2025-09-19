Uno-due Ferrari davanti alle Mercedes, le McLaren a centro gruppo

La prima giornata di prove libere di Baku si chiude con un doppio acuto ferrarista: miglior tempo per Lewis Hamilton in un minuto, 41 secondi e 293 millesimi, 74 millesimi in più per il suo compagno di squadra Charles Leclerc. Dietro alle due Rosse di Maranello ci sono le Frecce d'Argento del febbricitante George Russell a quasi mezzo secondo (477 millesimi) dal connazionale sir Lewis e del nostro Andrea Kimi Antonelli, a soli nove millesimi dal suo compagno di box. Versomilmente le Mercedes non hanno svelato tutto il loro potenziale. Sorprendentemente in ritardo le McLaren che avevano spadroneggiato nel primo turno: non va oltre il decimo tempo Lando Norris che tocca "duro" il muretto, solo dodicesimo Oscar Piastri, sotto inchiesta da parte della Direzione di Gara per mancata osservanza delle bandiere gialle. Anche il team papaja potrebbe aver parzialmente nascosto le proprie carte nella simulazione del time attack in assetto qualifica. Oliver Bearman (+0.598) chiude la top five con la Haas spinta dalla power unit Ferrari. Max Verstappen (+0.609) chiude sesto davanti a Liam Lawson (Racing Bulls), a Esteban Ocon che porta in top ten anche l'altra Haas e Alexander Albon con la Williams-Mercedes.