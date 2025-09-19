Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
IL CASO

Spy story su Sinner: la Cina ruba i suoi dati cerebrali per addestrare i soldati del futuro?

Lo stato asiatico avrebbe violato i sistemi di sicurezza di FocusCalm, la tecnologia di biofeedback utilizzata dal fuoriclasse altoatesino per allenare la mente

19 Set 2025 - 09:01

Come funziona il cervello di un campione? Se lo sono chiesti anche in Cina tanto da tentare di hackerare i dati cerebrali di Jannik Sinner e di molti altri fuoriclasse dello sport internazionale. A scriverlo è stato il giornalista americano Pablo Torre che, in una puntata del suo podcast "Pablo Torre finds out", ha spiegato come il governo cinese avrebbe violato i sistemi di sicurezza del server di FocusCam, una tecnologia di biofeedback utilizzata da molti atleti per allenare la mente e concentrarsi.

Un visore che aiuterebbe gli atleti a migliorare le proprie performance, ma che al tempo stesso fa gola a molti stati come la Cina che, sfruttando la produzione da parte di BrainCo, avrebbe puntato a rilevare l'andamento delle onde cerebrali dei campioni al fine di utilizzarle per creare studenti super dotati e allenare i soldati del futuro.

Un'indiscrezione che è stata rilanciata anche Riccardo Ceccarelli, consulente di Formula Medicine, società che collabora con Sinner, e che lo ha seguito personalmente in alcuni tornei del circuito, sostenendo che a essere interessati sarebbero a questo punto non soltanto il numero 2 della classifica ATP, ma anche come la polacca Iga Swiatek, la sciatrice Mikaela Shiffrin e il pilota di Formula 1 Charles Leclerc. Uno scenario che lascia molti dubbi non solo su quale sia il futuro dello sport, ma anche del mondo intero. 

Leggi anche

Alcaraz numero 1, Sinner prova un recupero al limite dell'impossibile

sinner
cina

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

I più visti di Tennis

Fedez attacca Sinner e i social insorgono: "Purosangue italiano con l'accento di Hitler"

Sinner vs Alcaraz anche in Coppa Davis? Prima parola al sorteggio

Coppa Davis: l'Italia esordirà con l'Austria, pericolo Spagna soltanto in finale

Sinner e Fedez

Fedez-Sinner, il rapper insiste: "Non mi interessa, non è un attacco"

Alcaraz numero 1, Sinner prova un recupero al limite dell'impossibile

Rientro amaro per Berrettini: subito fuori al 250 di Hangzhou

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:17
Parma "Made in USA": Cremaschi si presenta nel quinto anniversario dell'era Krause
10:14
Tennis: Atp Chengdu, Sonego eliminato al secondo turno, Giron vince in due set
La curva della Lazio all'Olimpico
10:06
Derby romano, attesi ultras stranieri nelle curve di Lazio e Roma: allerta scontri
MCH LIBERTADORES FLAMENGO-ESTUDIANTES 2-1 MCH
10:01
Il Flamengo batte 2-1 l'Estudiantes: gli highlights
Zortea esclusivo: "Bologna speciale e sogno la Nazionale"
10:00
Zortea esclusivo: "Bologna speciale e sogno la Nazionale"