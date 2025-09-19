Logo SportMediaset
MLS, Messi pronto a prolungare con l'Inter Miami

19 Set 2025 - 15:15
© Getty Images

© Getty Images

Lionel Messi è pronto a prolungare la sua avventura con l'Inter Miami. Il fuoriclasse argentino, che a giugno compirà 39 anni, ha dato disponibilità a restare in MLS fino al 2026, con l'obiettivo dichiarato di arrivare al Mondiale negli Stati Uniti ancora protagonista. L'esperienza in Florida, iniziata nell'estate 2023, si è trasformata in un progetto di lungo respiro, sia sportivo che personale. Messi ha trovato continuità di rendimento e un contesto che gli consente di gestire al meglio energie e tempi di recupero, senza rinunciare allo spettacolo. La stagione in corso conferma la sua incidenza: gol, assist e leadership che continuano a trascinare l'Inter Miami, rendendo evidente come la sua classe resti intatta nonostante l'età. Il rinnovo rappresenterebbe anche il passo decisivo verso il sogno di disputare un altro Mondiale con l'Argentina, quello del 2026, che si giocherà proprio tra Stati Uniti, Canada e Messico. Una chiusura di carriera che, nel segno della continuità, si trasformerebbe in un epilogo da leggenda.

