Dallavalle meraviglioso argento mondiale nel triplo di Tokyo con 17,64

Straordinaria impresa del triplista azzurro che si migliora di 28 centimetri. Diaz sesto con 17.19di Redazione Sprintnews
© Getty Images
Andrea Dallavalle conquista una stupenda medaglia d'argento con 17,64 nella finale del salto triplo dei mondiali di Tokyo, perdendo proprio all'ultimo salto l'oro in virtù della fenomenale prova finale del portoghese Pedro Pichardo, argento olimpico nel 2024 a Parigi che atterra a 17.91, mentre a completare il podio c'è il cubano Lazaro Martinez grazie a una miglior misura di 17.49, con il campione del mondo indoor, l'italo cubano Andy Diaz, oggi non al meglio che finisce sesto con 17,19.
Straordinaria la prestazione del 25enne atleta piacentino, autore di salti sempre oltre i 17 metri in serata, che ha trovato l'acuto della sia pur giovane carriera proprio all'ultima prova, che lo ho addirittura illuso per un clamoroso successo svanito di fronte al 32enne atleta portoghese di origini cubane come Diaz, già campione olimpico a Tokyo nel 2021, che vanta nella sua vita agonistica un personale di 18,08.
Va ricordato come l'impresa di Dallavalle rappresenti un piccolo miracolo agonistico in virtù del suo personale migliorato di 28 centimetri, e anche del fatto di non aver mai gareggiato nel 2025 all'aperto per una serie di problemi fisici, dopo il bronzo negli europei indoor di Apeldoorn in inverno, ma va pure detto di come nel 2022 nel corso dei mondiali di Eugene fu quarto ai piedi del podio.
© Grana/Fidal
LE DICHIARAZIONI DI DIAZ
"Non voglio cercare scuse, è stata una giornata in cui non sono riuscito a esprimermi al meglio ma adesso andrò in vacanza e poi al ritorno ritornerò per preparare una nuova grande stagione. Sono molto felice per Andrea, è venuto da me per dire che non ci credeva e gli ho detto invece di farlo. Il triplo italiano è il migliore di tutti".
Per l'Italia il sesto podio di questi campionati mondiali, che pareggia il numero conquistato nella miglior edizione di sempre a Goteborg nel 1995, anche se in quell'occasione gli ori furono due, ma domani nei 5000 metri con Nadia Battocletti ma anche con la 20 km di marcia che si disputerà nella notte italiana e dove sarà presente Antonella Palmisano, tutto potrebbe ancora succedere.
GLI ORARI DEGLI AZZURRI DI SABATO 20 SETTEMBRE (TOKYO + 7 ORE)
00.30 20 km di marcia (femminile): Antonella Palmisano, Alexandrina Mihai, Federica Curiazzi
02.50 20 km di marcia (maschile): Francesco Fortunato, Andrea Cosi, Gianluca Picchiottino
04.30 Eptathlon, salto in lungo: Sveva Gerevini
12.00 Eptathlon, lancio del giavellotto: Sveva Gerevini
13.00 4×400 femminile, batterie: Italia
13.25 4×100 maschile, batterie: Italia
13.45 4×100 femminile, batterie: Italia
14.11 Eptathlon, 800 metri: Sveva Gerevini
14.29 5000 metri (femminile), finale: Nadia Battocletti
