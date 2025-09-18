Fedez-Sinner, il rapper insiste: "Non mi interessa, non è un attacco"

Fedez aveva pubblicato un post in cui prendeva di mira anche il tennista "purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler"
Non accenna a placarsi la polemica social montata per le parole di Fedez su Jannik Sinner. Il rapper, intervenendo in radio a La Zanzara, ha spiegato così la sua uscita di qualche ora prima: "Non è una critica a Sinner ma al fanatismo italiano. Si chiama ironia e non è un attacco a Sinner, anche perché non lo conosco e non mi interessa. Da cantante analizzo l'attualità e quello che mi circonda". Una sorta di chiarimento che non ha convinto i social anche perché Fedez ha tirato un'altra frecciata al numero due al mondo: "Non lo seguo e non mi interessa conoscerlo. È un grandissimo che sta a Monaco e non paga le tasse in Italia, è molto più ricco di me. Secondo me a lui non interessano come vanno le cose in Italia, è altoatesino, vive a Montecarlo... Chi mette il becco in quello che succede in questo Paese poi però non può stare a Montecarlo, io mi sentirei meno in diritto di pontificare”.
Fedez aveva descritto così Sinner in un testo che fa parte di una serie di barre (nel rap sono l’unità di misura che definisce la durata di una strofa, ndr) che presenterà dal vivo al Forum di Assago di Milano: "L'italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner; Purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler".
