Fedez-Sinner, il rapper insiste: "Non mi interessa, non è un attacco"

Non accenna a placarsi la polemica social montata per le parole di Fedez su Jannik Sinner. Il rapper, intervenendo in radio a La Zanzara, ha spiegato così la sua uscita di qualche ora prima: "Non è una critica a Sinner ma al fanatismo italiano. Si chiama ironia e non è un attacco a Sinner, anche perché non lo conosco e non mi interessa. Da cantante analizzo l'attualità e quello che mi circonda". Una sorta di chiarimento che non ha convinto i social anche perché Fedez ha tirato un'altra frecciata al numero due al mondo: "Non lo seguo e non mi interessa conoscerlo. È un grandissimo che sta a Monaco e non paga le tasse in Italia, è molto più ricco di me. Secondo me a lui non interessano come vanno le cose in Italia, è altoatesino, vive a Montecarlo... Chi mette il becco in quello che succede in questo Paese poi però non può stare a Montecarlo, io mi sentirei meno in diritto di pontificare”.