Tennis, Australian Open: Musetti passa il turno, sarà derby con Sonego

Lorenzo trionfa anche nel terzo (7-5) e si trova in vantaggio nel quarto parziale, quando l'avversario deve ritirarsi per dei forti crampi. Il match si conclude dunque sul punteggio di 4-6, 7-6, 7-5 3-2 (rit) a favore del toscano, che sfiderà ora Sonego. "Faccio gli applausi a Collignon perché ha giocato davvero una grande partita", le parole di Musetti dopo la vittoria, "per me invece non è stato facile trovare il ritmo, ho sbagliato tanti colpi facili, soprattutto dalla parte del dritto. Verso la fine mi sono reso conto che stava facendo fatica e forse mi sono concentrato troppo sull'avversario. L'anno è iniziato bene con due finali e le ambizioni sono molto alte, ma il ranking da numero 5 deve essere un punto di partenza".