Tennis, Australian Open: Musetti passa il turno, sarà derby con Sonego

Prosegue il cammino di Lorenzo Musetti, che raggiunge il secondo turno degli Australian Open. Il toscano, fresco di promozione a numero 5 del mondo, supera infatti il belga Collignon: quest'ultimo si ritira per crampi, dopo aver vinto il primo set ed essersi fatto raggiungere e superare (4-6, 7-6, 7-5, 3-2 il punteggio). Musetti sfiderà Sonego, avanza anche Darderi (22) che regola Garin. Out invece Luca Nardi ed Elisabetta Cocciaretto.
TABELLONE MASCHILE
Ci sarà un derby italiano nel secondo turno degli Australian Open, e sarà il derby… dei Lorenzo: Musetti sfiderà infatti Sonego, dopo che entrambi hanno passato il turno. C'era grande attesa per la sfida tra il toscano, numero cinque al mondo, e il belga Collignon, e il match non delude le attese. Il rivale di Musetti trionfa nel primo set e dà filo da torcere all'italiano, che la spunta solo al tiebreak nel secondo.
Lorenzo trionfa anche nel terzo (7-5) e si trova in vantaggio nel quarto parziale, quando l'avversario deve ritirarsi per dei forti crampi. Il match si conclude dunque sul punteggio di 4-6, 7-6, 7-5 3-2 (rit) a favore del toscano, che sfiderà ora Sonego. "Faccio gli applausi a Collignon perché ha giocato davvero una grande partita", le parole di Musetti dopo la vittoria, "per me invece non è stato facile trovare il ritmo, ho sbagliato tanti colpi facili, soprattutto dalla parte del dritto. Verso la fine mi sono reso conto che stava facendo fatica e forse mi sono concentrato troppo sull'avversario. L'anno è iniziato bene con due finali e le ambizioni sono molto alte, ma il ranking da numero 5 deve essere un punto di partenza".
Tutto più semplice per l'altro azzurro Sonego, che regola lo spagnolo Taberner in tre set e senza patemi d'animo (6-4, 6-0, 6-3). E può guardare già avanti al derby italiano con Musetti: "Sarà una partita molto dura, non è mai bello affrontare un amico, anche se il campo è il campo e quello che succede lì non compromette nulla di ciò che c'è fuori tra di noi". "Dovrò giocare il mio miglior tennis perché Lorenzo è un giocatore fortissimo, tra i primi 5 al mondo", ha aggiunto Sonego, compagno di Musetti anche nel doppio vinto insieme a Hong Kong dieci giorni fa, "come sempre la chiave saranno il servizio e la risposta, perché con questo tipo di condizioni così rapide sono fondamentali".
Avanza e passa il turno anche Luciano Darderi (22), che si regala il duello contro Baez. Quest'ultimo ha sconfitto Mpetshi-Perricard in tre set (6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 6-3), mentre l'azzurro ha regolato Garin in tre parziali: punteggio di 7-6, 7-5, 7-6. Out invece l'ultimo italiano in gara, prima del debutto di Jannik Sinner: Luca Nardi va ko contro il cinese Wu Yibing in quattro set (7-5, 4-6, 6-4, 6-2).
TABELLONE FEMMINILE
Nel tabellone femminile, resta in gioco la sola Jasmine Paolini (7), che giocherà stanotte contro la polacca Frech nel secondo turno. Si interrompe infatti la corsa di Elisabetta Cocciaretto, che saluta subito Melbourne con una sconfitta in tre set contro l'austriaca Grabher. L'azzurra lotta e vince il secondo parziale, ma va ko in un terzo set senza appello: 7-5, 2-6, 6-4 il punteggio.