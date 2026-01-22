Logo SportMediaset

Tennis
AUSTRALIAN OPEN

Tennis, Australian Open: Djokovic elimina Maestrelli, a Musetti il Derby con Sonego

Nole si impone in tre set sul pisano, il carrarese batte il torinese. Avanza anche Darderi

22 Gen 2026 - 08:22
1 di 6
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Non riesce l'impresa a Francesco Maestrelli, che saluta gli Australian Open al secondo turno: Novak Djokovic, infatti, domina e vince 6-3, 6-2, 6-2 contro il pisano. Accede al terzo pure Lorenzo Musetti, che si prende il derby con Lorenzo Sonego e piega il torinese con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-4. Tra gli italiani che proseguono l'avventura a Melbourne pure Luciano Darderi, che si impone 6-3, 1-6, 6-4, 6-3 sull'argentino Baez. Nel doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati sconfitti da Hendrik Jebens (Germania) e Ray Ho (Taiwan) per 6-7 (6), 7-6 (2), 6-4.

TABELLONE MASCHILE
Già aver raggiunto il secondo turno di Melbourne, alla prima partecipazione assoluta al tabellone principale, era stata una grande impresa. Non si poteva chiedere di più a Francesco Maestrelli, che non può nulla di fronte a Novak Djokovic: Nole vince 6-3, 6-2, 6-2 concedendo davvero poco, se non nulla, in 2 ore e 15 minuti. Il serbo mette sempre in difficoltà il pisano, che incassa ben sedici palle break concedendone inevitabilmente dieci, le volte necessarie per il numero 4 al Mondo per vincere l'incontro. Dall'altra parte, invece, Djokovic perde il servizio una sola volta: sul 4-1 nel corso del terzo set, a giochi ampiamente fatti, e in ogni caso prima del contro break che tiene chiuso l'incontro. Il serbo accede così al terzo turno: il suo prossimo avversario è l'olandese van de Zandschulp. Esce tra gli applausi di un'intera Nazione, in ogni caso, Francesco Maestrelli.

L'Italia, in ogni caso, era già certa di avere almeno un rappresentante al terzo turno, visto che nel secondo si giocava un Derby. Lo vince Lorenzo Musetti, che batte Sonego 6-3, 6-3, 6-4 dopo quasi tre ore, con il carrarese che concede davvero poco (solo sei palle break, di cui quattro annullate) e il torinese che, invece, fa una fatica immane al servizio, perso sei volte. Particolarmente ricco di emozioni il terzo e ultimo set, con ben cinque break negli ultimi sei game, l'ultimo dei quali vale il successo al toscano. Avanza però anche Luciano Darderi, che si impone in quattro set sull'argentino Sebastián Baez: 6-3, 1-6, 6-4, 6-3 in 2 ore e mezza di gioco per il numero 25 al Mondo, che ora se la vedrà con il russo Khachanov (3-0 all'americano Basavareddy.

Negli altri match, non sbagliano Mensik e Shelton, che travolgono in tre set rispettivamente Jodar (6-2, 6-4, 6-4) e Sweeny (6-3, 6-2, 6-2). Il ceco se la vedrà con Quinn, che clamorosamente elimina Hurkacz, e Vacherot, con il polacco che supera il padrone di casa Hijikata (6-1, 6-3, 4-6, 6-2).

TABELLONE FEMMINILE
Tante statunitensi protagoniste nel tabellone femminile. Due i Derby, vinti da Jessica Pegula e Madison Keys su Kessler (6-0, 6-2) e Krueger (6-1, 7-5): le prossime avversarie saranno Selekhmeteva (che batte in due set Badosa) e Pliskova (2-0 su Tien). Bene anche Anisimova e Stearns, che travolgono Siniakova (6-1, 6-4) e Stearns (6-2, 7-5 su Marcinko). Doppio 6-3 per Kalinskaya su Grabher, Mertens si impone 6-3, 6-1 su Uchijima. Salutano Siegemund e Ostapenko, eliminate dopo i ko in tre parziali contro Inglis e Xinyu Wang.

australian open
musetti
sonego
djokovic

