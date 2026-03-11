Jake Paul e il regalo da 500 mila euro a Jutta

Se non è amore questo. Verrebe da dire, considerando le attenzioni che Jake Paul ha riservato alla sua fidanzata - nonché campionessa - Jutta Leerdam durante le Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Dal volo con il jet privato, fino al soggiorno nel massimo del confort e del lusso. Il pugile USA non ha veramente fatto mancare nulla all'atleta olandese, ma le sorprese non sono di certo finite in Italia.