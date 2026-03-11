Jake Paul e il regalo da 500 mila euro a Jutta
La star del web ha regalato una Mercedes Classe G Brabus alla campionessa olimpionicadi Redazione Drive Up
Se non è amore questo. Verrebe da dire, considerando le attenzioni che Jake Paul ha riservato alla sua fidanzata - nonché campionessa - Jutta Leerdam durante le Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Dal volo con il jet privato, fino al soggiorno nel massimo del confort e del lusso. Il pugile USA non ha veramente fatto mancare nulla all'atleta olandese, ma le sorprese non sono di certo finite in Italia.
Un regalo speciale
Considerando che la spedizione olimpica è andata ben oltre le aspettative per Jutta (con 1 oro e 2 argenti), una volta tornati a casa la star del web non si è risparmiato. In un video pubblicato sui suoi - seguitissimi - social, si vede Paul consegnare a Leerdam una nuovissima Mercedes Classe G Brabus. Fuoristrada da 800 CV in edizione limitata (meno di 30 esemplari al mondo) dal costo di 500 mila euro. Quando si tratta di amore, Jaka Paul sa davvero essere generoso.