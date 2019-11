Tennis, Atp Finals: Tsitsipas batte Thiem al tie-break e vince il torneo da esordiente

ATP FINALS

Le Atp Finals 2019 vanno a Stefanos Tsitsipas, che riesce a prevalere in 2 ore e 35 minuti su Dominic Thiem dopo una splendida finale a Londra. Finisce 6-7(6), 6-2, 7-6(4) e il greco, alla prima partecipazione al torneo, prevale dopo un secondo set dominato e un terzo in cui è decisivo il tie-break, in cui Thiem rimonta dall'1-4 al 4-4 ma poi perde. Per l'austriaco un'altra sconfitta in finale, dopo le due al Roland Garros nel 2018 e quest'anno. Tsitsipas si prende le Finals















Getty Images















Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images























Getty Images















Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

"Hai meritato tutto, sei uno straordinario giocatore": sono le parole dello sconfitto, Dominic Thiem, a dare la misura dell'impresa compiuta da Stefanos Tsitsipas, Maestro dell'anno del circuito Atp dopo una vittoria memorabile nella cornice di Londra, con il pubblico della O2 Arena che solo a qualche minuto dal trionfo si scioglie e inizia a fare apertamente il tifo per lui. Lui che scrive la storia del tennis andando a conquistare le NextGen Finals e il Master di fine stagione nel corso di 12 mesi. E anche questa impresa è senza precedenti, solo l'ultima nel paniere di un giovanissimo campione che già a 21 anni sembra intenzionato, con tutta una carriera davanti, a scrivere a caratteri indelebili il suo nome tra i più grandi di sempre con una racchetta in mano.

Tsitsipas inizia a mille all'ora un primo set che invece sarà combattutissimo: suo il primo game con l'avversario che rimane a 0. Thiem però lo ripaga con la stessa moneta e si porta sull'1-1 in un altro game immacolato. L'equilibrio potrebbe rompersi nel quarto, con il greco che conquista la prima palla break del match con un grande attacco a rete. L'austriaco però mantiene il servizio con tre punti fondamentali, di cui il primo dopo un attacco molto coraggioso. Sul 2-2 arriva uno degli scambi più lunghi, belli e duri della partita: se lo aggiudica Tsitsipas, e subito si capisce che la partita sta per decollare veramente. Si arriva quindi alla prima palla break per Thiem quando il punteggio dice 3-3: Tsitsipas gliela concede dopo un dritto largo ma gliela annulla due volte, prima salendo a rete e poi accelerando con il suo solito formidabile diritto. Non c'è però un attimo di respiro, dato che già nel game successivo arrivano altre due palle break, stavolta a favore del greco: in questo caso è Thiem a difendersi alla grande, prima con una chiusura a rete e poi con un dritto in profondità su cui nulla può Tsitsipas. Si va quindi fino al tie-break: Thiem si prende il primo minibreak, si porta sul 3-0 e poi sul 5-2, si fa recuperare sul 5-5 ma poi su un errore di Tsitsipas si riporta in avanti e chiude sull'8-6 dopo una battaglia di un'ora e sei minuti.

Chi si aspetta una maratona anche nel secondo set, però, non ha fatto i conti con un incredibile Tsitsipas che stavolta travolge il suo avversario e chiude i conti in soli 27 minuti. Si parte con l'immediato break nel primo game, con Thiem che si prende un solo punto. Sul servizio del greco poi praticamente non si gioca: Thiem non riesce a reagire e addirittura concede a 0 anche il terzo game per il doppio break Tsitsipas (a 10 minuti dall'inizio del set). Il greco vola sul 4-0, ancora una volta lasciando a secco Thiem, che finalmente si sblocca nel quinto game in cui è il suo avversario a rimanere senza punti. Ma è troppo tardi, e infatti Tsitsipas pareggia il conto dei set alla seconda occasione buona. La partita sembra cambiata, ma Thiem ha la capacità di ritrovare la concentrazione e regalare al pubblico di londra un terzo set di nuovo combattutissimo e deciso nuovamente al tie-break dopo oltre un'ora.

Tsitsipas prova infatti subito a prendersi il break nel primo game, stavolta però Thiem alza le difese e per due volte nega il sorpasso al suo avversario, che mette largo il dritto decisivo. Il greco domina il suo turno di battuta e poi centra il break nel terzo game, con un 2-1 che sembra mettere tutto in discesa grazie anche al 3-1 che arriva una volta ancora a 0. Ma Thiem non ci sta e si prende due game di fila, con tanto di controbreak che riporta il tutto sul 3-3 per un finale punto su punto. Cosa che puntualmente si verifica, dato che si arriva a un tie-break dove ancora una volta Tsitsipas si trova con un importante vantaggio che il suo avversario gli rosicchia portandosi dall'1-4 al 4-4. Nel frattempo gli spalti eleggono però il loro favorito e chiudono la partita cantando il nome di Tsitsipas. Il greco regala quindi al pubblico e a se stesso il grande sogno, travolgendo Thiem con tre punti di fila. Quelli che lo eleggono Maestro dell'anno ad appena 21 anni.