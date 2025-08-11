Logo SportMediaset
Tennis, Atp Cincinnati: Nardi rimonta Shapovalov e vola al terzo turno

De Minaur e Medvedev subito fuori

11 Ago 2025 - 09:21
© Getty Images

© Getty Images

A distanza di un anno e mezzo da Indian Wells 2024, Luca Nardi (numero 98 ATP) ha strappato per la seconda volta il pass per il terzo turno di un Masters 1000. L'ha fatto esattamente come in California (dove, vittorioso anche su Novak Djokovic, si fermò solo agli ottavi), da lucky loser, battendo al Cincinnati Open la testa di serie n. 24 Denis Shapovalov (n. 30 del mondo) col punteggio di 6-7(5) 6-3 6-4. Una prestazione molto incoraggiante per Nardi che, al rientro dopo la sconfitta al primo turno di Wimbledon per mano di Jannik Sinner, non vinceva due partite consecutive sul circuito maggiore dallo scorso febbraio, all'ATP 500 di Dubai.

Nel complesso, si tratta dell'ottava vittoria a livello ATP nel 2025 per lui, che al terzo turno se la vedrà contro Jakub Mensik, n. 17 al mondo e 16 del seeding. A posteriori, Nardi avrebbe anche potuto chiudere ben prima la partita, avendo perso il primo set nonostante una chance per chiuderlo sul 5-3 e un turno di servizio sciupato sul 5-4. Poi, però, è stato proprio il servizio (zero break subiti) a fare la differenza tra lui e l'avversario, estremamente più falloso (59 gratuiti a differenza dei 35 di Nardi) e nel terzo set anche condizionato da un problema muscolare alla gamba.

L'australiano Alex de Minaur, numero 8 del mondo, è stato eliminato invece al suo primo incontro dall'americano Reilly Opelka per 7-6 (8/6), 6-4. Il 26enne, reduce da un titolo all'ATP 500 di Washington e da un quarto di finale al Masters 1000 di Toronto, ha sprecato numerose opportunità (ha guadagnato 7 palle break, tutte sbagliate) e ha perso il servizio nel secondo set proprio sull'unica palla break dell'americano. Opelka affronterà il 24enne argentino Francisco Comesana (numero 71 del mondo) al terzo turno. Il russo Daniil Medvedev (29 anni, 15°), ex numero 1 del mondo e vincitore del torneo nel 2019, è stato dominato dall'australiano Adam Walton (26 anni, 85°) per 6-7 (0/7), 6-4, 6-1, che giocherà al terzo turno contro il ceco Jiri Lehecka (23 anni, 26°). Medvedev ha vinto solo tre partite quest'estate sul cemento (due a Washington, una a Toronto).

