Tennis
TENNIS

Tennis, Atp Cincinnati: Alcaraz elimina Nardi e conquista i quarti di finale

Il torneo dell’Ohio sorride ancora al numero 2 al mondo: l’iberico si impone 6-1, 6-4 sull’azzurro negli ottavi di finale

14 Ago 2025 - 08:16

Prosegue senza particolari intoppi il cammino di Carlos Alcaraz all’Atp Masters 1000 di Cincinnati, mentre si interrompe quello di Luca Nardi. Il numero 2 al mondo elimina infatti proprio il tennista marchigiano negli ottavi di finale, vincendo 6-1, 6-4 in 1h22’ di gioco la sfida contro l’azzurro, suo coetaneo e grande amico (dentro e fuori dal campo) da tanti anni. Lo spagnolo avanza così ai quarti di finale nel torneo dell’Ohio: affronterà il russo Rublev.

LA PARTITA

Raggiunti per la seconda volta in carriera gli ottavi di finale in un Masters 1000, dopo quanto già fatto lo scorso anno a Indian Wells, Luca Nardi si ferma di nuovo a un passo dai quarti di finale in un torneo in scena negli Stati Uniti d’America. Nel 2024 a interrompere la sua avventura in California, dopo l’emozionante vittoria contro il suo idolo Novak Djokovic, fu Tommy Paul, mentre ora a eliminare il pesarese in Ohio è Carlos Alcaraz. Coetanei e grandi amici da parecchio tempo, sia dentro che fuori dal campo da tennis, l’azzurro e lo spagnolo danno vita a una sfida che dura poco più di un’ora e venti minuti, in cui a imporsi agilmente 6-1, 6-4 è il numero 2 del circuito Atp. Il murciano si prende il primo set in scioltezza, togliendo subito il turno di battuta al rivale alla prima palla break e non concedendo mai a Nardi la possibilità di strappargli il servizio: ne consegue un 6-1 senza storia, in cui l’azzurro fatica a tenere il ritmo dell’iberico. Il pesarese riesce però a cambiare volto nel secondo set e a mettere in difficoltà l’amico con un dritto che inizia a funzionare e una maggiore aggressività. Nardi trova così il break che gli permette di involarsi sul 4-2 e nel game successivo si ritrova pure avanti 30-0, ma qui si spegne nuovamente e consente ad Alcaraz di rimontare il break di svantaggio e passare poi al sorpasso. Lo spagnolo toglie per due volte la battuta all’italiano, autore anche di due pesanti doppi falli nel momento più delicato, e poi archivia la pratica con il 6-4 che gli regala secondo set e partita. Alcaraz si conquista quindi un posto nei quarti di finale, dove affronterà Andrey Rublev. Saluta invece Cincinnati Nardi, autore comunque di un ottimo torneo. Ripescato come lucky loser, ha collezionato vittorie contro Tirante, Shapovalov e Mensik (ritiratosi nel secondo set) e scalato diverse posizioni nel ranking: salirà all’82º posto.

