Sinner vola ai quarti: Mannarino ko dopo oltre quattro ore tra pioggia e burraco

Sul 2-1 in favore del francese la pioggia incombe su Cincinnati, portando a una pausa di oltre due ore causa maltempo. Una volta rientrati in campo i due continuano a tenere il servizio, ma sul 5-5 Sinner strappa il turno di battuta al suo avversario. Partita finita? Non proprio: il tennista transalpino risponde subito con un contro-break e porta il parziale al tie-break. Jannik non sbaglia, e sul 5-4 mette in campo due servizi micidiali per imporsi 7-4 e quindi vincere anche il secondo set. Sinner vola ai quarti, dove attende il vincitore del match tra Bonzi e Auger-Aliassime.