Sinner vola ai quarti: Mannarino ko dopo oltre quattro ore tra pioggia e burraco

© X
© X
Il numero uno al mondo si impone 2-0 (6-4, 7-6) contro il francese negli ottavi
© X
© X
Non sbaglia Jannik Sinner, che negli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati regola Mannarino con il punteggio di 6-4, 7-6(4) dopo una lunga sospensione (più di due ore) accedendo al turno successivo. Dopo un primo set agile e una lunga interruzione dovuta al maltempo in cui l'altoatesino ne ha approfittato per giocare a burraco con il suo team, il numero uno al mondo si impone nel secondo parziale al tie-break. Jannik ai quarti di finale ora attende il vincitore del match tra Bonzi e Auger-Aliassime.
Ancora non perfetto Jannik Sinner, ma abbastanza efficace da conquistare i quarti di finale di Cincinnati battendo agli ottavi Mannarino. Il primo set è piuttosto facile per Jannik: l’altoatesino trova il break sull’1-1, nonostante il francese annulli due palle break sotto 0-40. La terza è però quella buona, con Sinner che vola sul 3-1. Sul 4-2 Mannarino è costretto ancora a sforzarsi per mantenere il suo turno di battuta (altra palla break annullata), ma non trova lo spunto per pareggiare i conti: Jannik chiude agilmente in 6-4 dopo circa tre quarti d’ora.
Sul 2-1 in favore del francese la pioggia incombe su Cincinnati, portando a una pausa di oltre due ore causa maltempo. Una volta rientrati in campo i due continuano a tenere il servizio, ma sul 5-5 Sinner strappa il turno di battuta al suo avversario. Partita finita? Non proprio: il tennista transalpino risponde subito con un contro-break e porta il parziale al tie-break. Jannik non sbaglia, e sul 5-4 mette in campo due servizi micidiali per imporsi 7-4 e quindi vincere anche il secondo set. Sinner vola ai quarti, dove attende il vincitore del match tra Bonzi e Auger-Aliassime.
Commenti (0)