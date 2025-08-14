Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Sinner vola ai quarti: Mannarino ko dopo oltre quattro ore tra pioggia e burraco

Il numero uno al mondo si impone 2-0 (6-4, 7-6) contro il francese negli ottavi

14 Ago 2025 - 00:39
1 di 17
© X
© X
© X

© X

© X

Non sbaglia Jannik Sinner, che negli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati regola Mannarino con il punteggio di 6-4, 7-6(4) dopo una lunga sospensione (più di due ore) accedendo al turno successivo. Dopo un primo set agile e una lunga interruzione dovuta al maltempo in cui l'altoatesino ne ha approfittato per giocare a burraco con il suo team, il numero uno al mondo si impone nel secondo parziale al tie-break. Jannik ai quarti di finale ora attende il vincitore del match tra Bonzi e Auger-Aliassime.

Ancora non perfetto Jannik Sinner, ma abbastanza efficace da conquistare i quarti di finale di Cincinnati battendo agli ottavi Mannarino. Il primo set è piuttosto facile per Jannik: l’altoatesino trova il break sull’1-1, nonostante il francese annulli due palle break sotto 0-40. La terza è però quella buona, con Sinner che vola sul 3-1. Sul 4-2 Mannarino è costretto ancora a sforzarsi per mantenere il suo turno di battuta (altra palla break annullata), ma non trova lo spunto per pareggiare i conti: Jannik chiude agilmente in 6-4 dopo circa tre quarti d’ora.

Sul 2-1 in favore del francese la pioggia incombe su Cincinnati, portando a una pausa di oltre due ore causa maltempo. Una volta rientrati in campo i due continuano a tenere il servizio, ma sul 5-5 Sinner strappa il turno di battuta al suo avversario. Partita finita? Non proprio: il tennista transalpino risponde subito con un contro-break e porta il parziale al tie-break. Jannik non sbaglia, e sul 5-4 mette in campo due servizi micidiali per imporsi 7-4 e quindi vincere anche il secondo set. Sinner vola ai quarti, dove attende il vincitore del match tra Bonzi e Auger-Aliassime.

tennis
sinner
cincinnati

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:29
DICH PAOLINI DA WIMBLEDON DICH

Paolini: "Wimbledon per me speciale"

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

04:12
DICH COBOLLI DA WIMBLEDON DICH

Cobolli su Wimbledon: "Con le scarpette da calcio sarei nella top 5"

02:29
DICH PAOLINI DA WIMBLEDON DICH

Paolini: "Wimbledon per me speciale"

I più visti di Tennis

Monica Seles ha la miastenia gravis: "Faccio fatica anche ad asciugarmi i capelli"

Masters 1000 di Cincinnati, Sinner e quell'urlo agli allenatori: "Andiamo al campo"

Paura a Cincinnati: Rinderknech va ko per il caldo torrido

Sinner strapazza Diallo e vola agli ottavi, Sonego out con Fritz

Pietrangeli deve far i conti con l'età: "Ho sconfitto il cancro, ma non la vecchiaia. Vorrei un giorno senza dolore"

Il servizio e l'altezza: ecco le armi di Diallo per fermare Sinner al Masters 1000 di Cincinnati

Notizie del giorno
Vedi tutti
00:39
Sinner vola ai quarti: Mannarino ko dopo oltre quattro ore tra pioggia e burraco
00:25
Milan, ufficiale De Winter: contratto fino al 2030. C'è anche Athekame: giovedì le visite mediche
00:23
Il Liverpool fa spesa anche in Serie A: chiuso l'affare Leoni, al Parma vanno 35 milioni
00:20
Psg, Luis Enrique: "Bravo Tottenham, non so se il risultato è giusto. Su Chevalier..."
00:14
Sinner contro Mannarino a Cincinnati: la sfida dura oltre quattro ore