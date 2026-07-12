Dal tonfo a Parigi alla vittoria di Wimbledon: tutti i numeri dell'impresa di Sinner

È il quinto slam in carriera per Jannik (un traguardo che gli consente di affiancare Rod Laver e John Newcombe nella classifica dell'era Open), il secondo sull'erba ma per l'altoatesino la vittoria è anche la centesima ottenuta nei quattro tornei dello Slam, diventando il settimo giocatore più giovane nell'era Open ad aver vinto 100 partite del Grande Slam singolare maschile, più vecchio solo di Bjorn Borg, Boris Becker, Mats Wilander, Rafael Nadal, Novak Djokovic e Pete Sampras. Inoltre, Sinner ha eguagliato il totale combinato (5) degli slam vinti di tutti gli altri giocatori italiani nella storia del tennis (due per Pietrangeli e uno per Panatta, Schiavone e Pennetta ciascuno). Tutto perfetto.