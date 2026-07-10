Sinner: "Bello tornare in finale, questo torneo è speciale. Dovevo alzare il livello e l'ho fatto"

Poi in conferenza stampa: "Oggi ho alzato il mio livello da fondo campo, mi sono mosso meglio. Ho messo attenzione su tutti i colpi, mentalmente stavo bene. Ho cercato di tenere le cose semplici, di essere imprevedibile nei momenti importanti e ci sono riuscito. Io cerco di andare in campo e dare sempre il massimo, poi ci sono dei giorni in cui ci riesci e altri no. Quando giochi contro Nole devi farlo, se no finisce male. Oggi sentivo di stare bene, domenica c'è una finale importante e cercherò di essere la migliore versione di me stesso".