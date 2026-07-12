Tennis

Wimbledon, Sinner è di nuovo Re dell'All England Club: battuto Zverev in quattro set

Il numero 1 al mondo vince sull'erba inglese per il secondo anno di fila al termine di un match complesso e duro

12 Lug 2026 - 21:43
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Jannik Sinner si conferma Re di Wimbledon: il numero uno al mondo trionfa anche nel 2026 e conquista il titolo battendo in finale Alexander Zverev in rimonta con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Oltre tre ore e mezza di battaglia, con il tedesco che inizialmente è micidiale a servizio. Con il passare dei game l’altoatesino trova la quadra in risposta e riesce a rimontare. Quinto titolo Slam per Sinner, il secondo (consecutivo) a Wimbledon.

Wimbledon, Sinner-Zverev atto finale: le foto del match

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Il trionfo

 Il “Back to Back” è realtà! Jannik Sinner si conferma Campione a Wimbledon e batte in rimonta 3-1 Alexander Zverev. Pronti via e i due atleti sono subito molto efficaci a servizio: pochi scambi, percentuali di prime palle altissime e quasi nessun game che arriva ai vantaggi. Il 6-6 è quindi inesorabile, con il tie-break che decide il primo parziale: anche in questo caso i due tengono sempre il turno di battuta, ma sul 7-7 del mini-parziale decisivo Sinner commette un errore di troppo e concede l’1-0 al suo avversario. L’andamento del secondo set è praticamente identico, con le percentuali che calano leggerissimamente. Anche in questo caso Jannik e Alexander arrivano al tie-break senza palle break, ma questa volta la musica cambia: Sinner trova la chiave per reggere in risposta, allunga e chiude con il 7-2 che significa 7-6 e 1-1 nel punteggio. La prima chiave di svolta arriva sull’1-1 e sul 3-3 nel terzo set: il tedesco ha a disposizione la seconda palla break dell’intero incontro, annullata però magistralmente da Sinner. Nel game successivo è invece il numero uno al mondo a trovare il primo break dell’incontro, per portarsi sul 5-3 e chiudere nel suo turno di battuta con il 6-3 che vale il 2-1 dopo tre ore di gioco. Jannik fa copia e incolla nel quarto e ultimo set: Zverev non molla e combatte, ma sul 3-3 anche in questo caso arriva il break che vale l’allungo decisivo per chiudere con il 6-4 che vale il titolo (nonostante due palle break annullate dal tedesco). Tre ore e quarantotto minuti per conquistare il quinto Slam in carriera, il secondo consecutivo a Wimbledon. 

Wimbledon, parata di stelle: tutti i vip presenti all'All England Club

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© Getty Images | Catherine Middleton con la figlia Charlotte Windsor
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