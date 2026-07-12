Wimbledon, Sinner è di nuovo Re dell'All England Club: battuto Zverev in quattro set

Il “Back to Back” è realtà! Jannik Sinner si conferma Campione a Wimbledon e batte in rimonta 3-1 Alexander Zverev. Pronti via e i due atleti sono subito molto efficaci a servizio: pochi scambi, percentuali di prime palle altissime e quasi nessun game che arriva ai vantaggi. Il 6-6 è quindi inesorabile, con il tie-break che decide il primo parziale: anche in questo caso i due tengono sempre il turno di battuta, ma sul 7-7 del mini-parziale decisivo Sinner commette un errore di troppo e concede l’1-0 al suo avversario. L’andamento del secondo set è praticamente identico, con le percentuali che calano leggerissimamente. Anche in questo caso Jannik e Alexander arrivano al tie-break senza palle break, ma questa volta la musica cambia: Sinner trova la chiave per reggere in risposta, allunga e chiude con il 7-2 che significa 7-6 e 1-1 nel punteggio. La prima chiave di svolta arriva sull’1-1 e sul 3-3 nel terzo set: il tedesco ha a disposizione la seconda palla break dell’intero incontro, annullata però magistralmente da Sinner. Nel game successivo è invece il numero uno al mondo a trovare il primo break dell’incontro, per portarsi sul 5-3 e chiudere nel suo turno di battuta con il 6-3 che vale il 2-1 dopo tre ore di gioco. Jannik fa copia e incolla nel quarto e ultimo set: Zverev non molla e combatte, ma sul 3-3 anche in questo caso arriva il break che vale l’allungo decisivo per chiudere con il 6-4 che vale il titolo (nonostante due palle break annullate dal tedesco). Tre ore e quarantotto minuti per conquistare il quinto Slam in carriera, il secondo consecutivo a Wimbledon.