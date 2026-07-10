Tennis, Alcaraz si allena con una racchetta speciale ma il rientro resta lontano

Nelle immagini Alcaraz esegue esercizi anche con una racchetta priva delle corde e con una parte del telaio rimossa. Si tratta di una metodologia utilizzata nelle fasi di recupero dagli infortuni al polso o all'avambraccio: consente di riprodurre il gesto tecnico completo senza l'impatto con la palla, riducendo al minimo vibrazioni e sollecitazioni sull'articolazione. L'obiettivo è recuperare progressivamente fluidità, timing e memoria muscolare, aumentando il carico di lavoro senza compromettere il processo di guarigione.