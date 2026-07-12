Tennis, Wimbledon: Sinner sfida Zverev per il titolo

Il tedesco ha sconfitto rivali importanti (Fritz, Lehecka e il padrone di casa Fery) e ha perso due soli set, contro Blockx nel primo turno e contro Lehecka stesso. Sinner, di contro, ha faticato terribilmente al debutto (5° set contro Kecmanovic) e poi è stato un rullo compressore: vittorie in tre parziali contro Borges, Brooksby, Mochizuki, Struff e Djokovic. Il successo su Nole ha motivato ulteriormente l'azzurro, che vuole tornare a vincere uno Slam: alle 17 il via alla finalissima, che lo vedrà sfidare uno Zverev agguerrito e motivato.