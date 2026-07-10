Wimbledon: Sinner sfida Djokovic, in palio c'è la finalissima

LA SFIDA

Da un lato Novak Djokovic e Jannik Sinner, dall'altro Sasha Zverev e il sorprendente padrone di casa Arthur Fery. Wimbledon si avvia ormai alla sue fasi conclusive e, quest'oggi vivrà le semifinali del tabellone maschile. Il piatto principale del tabellone è proprio la sfida tra Jannik e Nole, che arrivano al penultimo atto del torneo dopo due percorsi profondamente differenti. Più tranquillo quello del numero uno al mondo, che è stato sempre in controllo nelle sfide contro Mochizuki e Struff, più accidentato quello della leggenda serba. Djokovic, infatti, ha rischiato grosso contro Auger-Aliassime (sconfitto al quinto) e aveva faticato anche contro Safiullin. Nole sulla carta avrà meno energie, ma ha dalla sua il fattore mentale. Il serbo vuole conquistare l'ennesimo Slam della sua leggendaria carriera e sa che tutte le pressioni sono su Sinner, che deve approfittare dell'assenza di Alcaraz e vuole difendere il titolo. Ad aggiungere pressione sull'altoatesino, inoltre, c'è quell'ultimo incrocio avvenuto in un'altra semifinale, agli Australian Open. Djokovic era sfavorito, ma rimontò e andò a sconfiggerlo nel quinto set di una partita entusiasmante. Gli scontri diretti sono ancora a favore di Sinner (6-5), che era reduce da cinque successi consecutivi prima di quel ko, ma Nole sa come lottare e sconfiggere il gotha del tennis. Appuntamento fissato nel pomeriggio, dopo le 16 e dopo la sfida che coinvolgerà Zverev: Sinner e Djokovic sono pronti per la caccia alla finalissima di Wimbledon.