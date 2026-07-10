TENNIS

Wimbledon: Sinner sfida Djokovic, in palio c'è la finalissima

C'è di nuovo Nole sulla strada dell'altoatesino numero uno al mondo che vuole riscattare il ko negli Australian Open

10 Lug 2026 - 08:40
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A febbraio la spuntò Novak Djokovic e, ora, Jannik Sinner vuole prendersi la dovuta rivincita sulla leggenda serba. L'occasione arriva nelle semifinali di Wimbledon che vedono l'azzurro andare a caccia dell'atto conclusivo e voglioso di difendere il titolo conquistato l'anno scorso. Nole è reduce dalla battaglia contro Auger-Aliassime, Jannik è più riposato e pronto alla rivalsa. Appuntamento nel pomeriggio, per un match che si preannuncia entusiasmante.

LA SFIDA
Da un lato Novak Djokovic e Jannik Sinner, dall'altro Sasha Zverev e il sorprendente padrone di casa Arthur Fery. Wimbledon si avvia ormai alla sue fasi conclusive e, quest'oggi vivrà le semifinali del tabellone maschile. Il piatto principale del tabellone è proprio la sfida tra Jannik e Nole, che arrivano al penultimo atto del torneo dopo due percorsi profondamente differenti. Più tranquillo quello del numero uno al mondo, che è stato sempre in controllo nelle sfide contro Mochizuki e Struff, più accidentato quello della leggenda serba. Djokovic, infatti, ha rischiato grosso contro Auger-Aliassime (sconfitto al quinto) e aveva faticato anche contro Safiullin. Nole sulla carta avrà meno energie, ma ha dalla sua il fattore mentale. Il serbo vuole conquistare l'ennesimo Slam della sua leggendaria carriera e sa che tutte le pressioni sono su Sinner, che deve approfittare dell'assenza di Alcaraz e vuole difendere il titolo. Ad aggiungere pressione sull'altoatesino, inoltre, c'è quell'ultimo incrocio avvenuto in un'altra semifinale, agli Australian Open. Djokovic era sfavorito, ma rimontò e andò a sconfiggerlo nel quinto set di una partita entusiasmante. Gli scontri diretti sono ancora a favore di Sinner (6-5), che era reduce da cinque successi consecutivi prima di quel ko, ma Nole sa come lottare e sconfiggere il gotha del tennis. Appuntamento fissato nel pomeriggio, dopo le 16 e dopo la sfida che coinvolgerà Zverev: Sinner e Djokovic sono pronti per la caccia alla finalissima di Wimbledon.

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