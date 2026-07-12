Triathlon, LedroMan Sprint Race: vittorie per Astori e Serena

12 Lug 2026 - 22:35
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Un debutto da record per Nicolò Astori e una vittoria inseguita per Eva Serena. Sono i vincitori della 12esima edizione di LedroMan Triathlon Sprint Race che si è disputata oggi al lago di Ledro, in Trentino. Astori, del 707 Team Minini, alla sua prima partecipazione alla LedroMan, ha tagliato il traguardo in 57 minuti e 45 secondi, abbassando di 12 secondi il precedente record del percorso, stabilito nel 2024 dall'austriaco Thomas Steger. Organizzata dall'A.S.D. Triledroenergy, con il supporto di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo, la manifestazione ha riunito oltre mille atleti provenienti da 18 Paesi. La prova maschile si è accesa fin dai 750 metri della frazione di nuoto, affrontati da un gruppo compatto. Giacomo Frassati è stato il primo a uscire dall'acqua e dalla zona cambio, seguito a breve distanza da Marco Lorenzon, Nicolò Astori, Basile Boris Fouchard, Thomas Steger, Francesco Previtali e dagli altri protagonisti più attesi. Nei 20 chilometri in bicicletta, il gruppo di testa è rimasto inizialmente numeroso, con Astori, Fouchard, Frassati, Lorenzon, Steger e gli altri battistrada impegnati in una frazione ad alta velocità. È stato Astori, nel tratto conclusivo della frazione ciclistica e dopo la discesa più tecnica, a conquistare qualche secondo di margine e a entrare per primo nella seconda zona cambio. Un vantaggio prezioso, che gli ha permesso di affrontare i 5 chilometri finali di corsa con maggiore lucidità. Alle sue spalle il francese Fouchard ha progressivamente ricucito il distacco, dando vita a un lungo testa a testa. Astori ha però resistito fino al rettilineo conclusivo, conquistando vittoria e record in 57'45". Fouchard ha chiuso secondo ad appena 7 secondi, in 57'52", mentre il precedente primatista Thomas Steger ha completato il podio in 58'29". "Dopo metà del primo giro in bici eravamo ancora un gruppo di sette atleti, ma sulla salita abbiamo aumentato il passo e siamo rimasti in quattro - ha detto Astori -. Nel finale della frazione in bicicletta sono riuscito a guadagnare qualche metro e a entrare per primo in zona cambio: quei secondi mi hanno aiutato, perché Fouchard ha dovuto spendere energie per recuperare e io sono riuscito a conservare gambe più fresche per il finale, ma è stato un grande testa a testa. È una gara bellissima nel suo insieme, con un panorama spettacolare attorno al lago. Il momento che mi sono goduto di più è stato naturalmente l'arrivo, quando ho capito di avere vinto davanti a tutte quelle persone". Altrettanto intensa la gara femminile. Elisa Bonora e Giorgia Messori hanno imposto fin dalle prime bracciate un ritmo elevato, guadagnando un importante vantaggio sulle inseguitrici. Nella frazione ciclistica, Messori e Bonora hanno continuato a guidare la prova, mentre Tania Molinari ha costruito una progressiva rimonta, fino a uscire dalla seconda zona cambio assieme a Giorgia Messori. Negli ultimi 5 chilometri sembrava quindi profilarsi una sfida tra le due battistrada, ma Eva Serena ha ribaltato la classifica con una frazione podistica in crescendo. La trentina ha recuperato terreno metro dopo metro, portandosi al comando e tagliando il traguardo in 1h08'10". Giorgia Messori, dell'Overcome Team, ha conquistato la seconda posizione in 1h08'32", mentre Tania Molinari, del Piacenza Triathlon, ha completato il podio in 1h09'06". 

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