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Tennis, Wimbledon: Zverev spazza via Fery e vola in finale

Il tedesco senza particolare affanno si impone 7-6; 6-2; 6-4 e approda per la prima volta in finale all'All England Club. Ora Aspetta il vincente di Djokovic-Sinner

10 Lug 2026 - 17:37
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Alexander Zverev batte 7-6, 6-2, 6-4 Arthur Fery e accede alla finale di Wimbledon 2026. È questo ciò che emerge dalla prima semifinale in scena oggi ai Championships, dove il numero 3 al Mondo si conquista per la prima volta in carriera il diritto di giocarsi il titolo in terra inglese: per il tedesco resta così vivo il sogno di conquistare un altro Slam, dopo aver trionfato nell’ultima edizione del Roland Garros. Il suo avversario uscirà dalla super sfida tra Sinner e Djokovic.

LA PARTITA

La prima semifinale di giornata in programma sui campi di Wimbledon propone la sfida tra Alexander Zverev e Arthur Fery, incontro che vive un primo set all’insegna dell’equilibrio: al break del tedesco risponde infatti l’immediato controbreak dell’inglese, con la frazione che si risolve quindi al tie-break. Qui a emergere è il numero 3 al Mondo, autore di un perentorio 7-0. Il tennista d’Amburgo prende fiducia e domina il secondo set, contro un Fery che inizia a mostrare segni di cedimento: doppio break per Zverev e 6-2 che indirizza il match. Il vincitore dell’ultimo Roland Garros capisce che può chiudere subito ogni discorso e lo fa: altro servizio tolto al britannico nel terzo set e 6-4 che sigilla la partita. Zverev accede così per la prima volta in carriera alla finale di Wimbledon, mentre termina l’avventura di un ottimo Fery: al padrone di casa resta comunque la soddisfazione di essere stato la grande sorpresa di questa edizione.

Zverev: "Ora devo crederci"

 "Sono felice ed orgoglioso per aver raggiunto la finale, ma c'è ancora un match da giocare. Questo è sempre stato lo Slam in cui ho fatto più fatica". Così il tedesco Alexander Zverev dopo il successo nella semifinale di Wimbledon sul britannico Arthur Fery che gli ha consentito di raggiungere per la prima volta la finale del terzo slam stagionale. "Devo fare i complimenti ad Arthur, credo che farà cose straordinarie sul nostro tour per i prossimi anni - ha proseguito Zverev, vincitore per 3 set a zero -. Tutti facevano il tifo per lui, ma devo fare i complimenti al pubblico per la correttezza". Quanto alla finale, Zverev ha detto ironicamente di "sperare di poter giocare contro un junior... Non sarà certo facile, che sia contro Sinner, campione in carica, o contro Djokovic, che ha vinto moltissime volte qui. La cosa che devo fare è credere di poter vincere", ha concluso.

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