Mercato

Juve, sfida all'Inter per Norton-Cuffy

27 Dic 2025 - 12:48
© italyphotopress

© italyphotopress

La Juve cerca rinforzi sull'out di destra. Joao Mario, arrivato in estate dal Porto in una operazione in cui è rientrato anche Alberto Costa, non ha convinto in questi primi mesi a Torino e per questo i bianconeri stanno iniziando a guardarsi intorno. Uno dei profili più apprezzati dai vertici della Signora è Brook Norton-Cuffy del Genoa. L'esterno inglese è stato portato in rossoblu proprio da quel Marco Ottolini che sembra destinato a diventare il nuovo ds della Juve. Non sarà facile però portare via l'ex Arsenal da Marassi: servirà un'offerta più vicina ai 20 che ai 15 milioni. I bianconeri potrebbero approfittare del forte interesse dei liguri per Mattia Perin: il portiere potrebbe venire inserito nell'operazione per ridurre la parte cash. Su Norton-Cuffy, ormai da settimane, c'è anche l'Inter: i nerazzurri hanno inserito l'inglese nel mazzo dei possibili sostituiti di Denzel Dumfries. La corsa nelle prossime settimane è destinata a incendiarsi: si prospetta un derby d'Itlia anche sul mercato. 

mercato juventus
mercato inter
genoa

