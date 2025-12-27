Logo SportMediaset

verso atalanta-inter

Atalanta, Palladino: "Dobbiamo sfatare il tabù Inter"

Il tecnico della Dea in conferenza: "Vogliamo invertire il trend per dare una grande risposta ai tifosi: spero in una grande bolgia" 

di Redazione
27 Dic 2025 - 13:28

"Noi sappiamo che il trend contro l'Inter non è stato positivo, ma i tabù sono fatti per essere sfatati. Giocare in casa nostra è fondamentale e vogliamo continuare la nostra scalata". Alla vigilia della supersfida contro la squadra di Chivu, Raffaele Palladino carica la sua Atalanta e mette nel mirino i piani alti della classifica: "Io guardo partita dopo partita, ma queste tre gare con Inter, Roma e Bologna saranno importanti per il nostro percorso. Sono partite fondamentali per la classifica e noi contro le grandi squadre abbiamo sempre grandi stimoli". 

Atalanta-Inter, non solo campionato: Palestra nei colloqui tra club

"Vogliamo invertire il trend per dare una grande risposta ai tifosi: spero in una grande bolgia", ha detto ancora il tecnico ex Fiorentina, che si è detto non preoccupato per le condizioni dei giocatori post-feste ("Ho in mano un gruppo di professionisti seri") e ha parlato anche dell'inizio del mercato di gennaio: "Non mi piace come periodo, ma bisogna affrontarlo. L'Atalanta deve essere sempre concentrata e mai avere distrazioni: se noto distrazioni lo faccio presente perché è necessario che la squadra sia concentrata".

Poi sulla formazione: "Daniel Maldini si è comportato bene ed è stato decisivo. Per la partita di domani ho tre soluzioni: ho provato Pasalic, Sulemana e Maldini. Djimsiti si è allenato individualmente da poco e oggi valuteremo le sue condizioni. Sono felice di aver recuperato Scalvini e De Roon sa fare tutto. Ho in mente delle soluzioni, valuterò oggi. Scamacca sta crescendo e ha ampi margini di miglioramento - ha aggiunto - ma anche gli altri. Mi aspetto che Samardzic continui a dare il suo contributo, stessa cosa Krstovic, Maldini e Sulemana: chi viene tirato in causa deve dare tutto". 

Rimpianti? "L'Atalanta ha la possibilità e le qualità per giocarsela con tutti. Siamo felici dei punti fatti: nel calcio quello che ottieni meriti, e noi abbiamo meritato questi punti". 

Cristian Chivu (Inter)

Chivu: "Sfida ostica, serve essere bravi e coraggiosi. Calhanoglu ci sarà"

