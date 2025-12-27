Lewandowski e il bonus sui gol: "Mi chiedevano di non segnare? Barca attento a ogni euro..."

L'attaccante polacco ha risposto così a chi gli ha chiesto conferma su questa incredibile rivelazione: "Se è vero che il Barca mi ha chiesto di smettere di fare gol per non pagare un bonus al Bayern? Ci sono cose di cui preferirei non parlare", chiarisce Lewa, che però poi qualcosa si lascia sfuggire: "Ho molto rispetto per il Barca e per tutti i professionisti che lavorano per il club. Ero a conoscenza della situazione economica in cui eravamo: molte cose dovevano essere risolte per il bene della società. C'era questo bonus e non era una cosa da poco... il Barca stava contando ogni singolo euro in quel momento. Per me non è cambiato nulla, non avevo alcun problema a riguardo, ma continuavo a chiedermi se avrei dovuto segnare o meno".