L'agente di Xavi Simons e le voci sull'Inter: "Lusingati. Magari un giorno..."

Xavi Simons non chiude le porte a un futuro in Serie A. Questa la volontà dell'olandese espressa dal suo agente, Ali Barat, che ha parlato dell'interessamento dell'Inter e di altri club italiani nella scorsa finestra di mercato, in cui il trequartista è passato dal Lipsia al Tottenham: "Quando il Chelsea e il Tottenham mi hanno contattato per portarlo in Inghilterra la sua volontà è stata chiara: voleva la Premier a tutti i costi. Ovviamente però è stato lusingato dall'interessamento dimostrato dai club di Serie A. Vedremo, spero di riuscire a portare Xavi in Italia in futuro".