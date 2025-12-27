Logo SportMediaset

Sci: Federica Brignone si allena a Courmayeur

27 Dic 2025 - 12:31

Federica Brignone è tornata ad allenarsi in gigante a Courmayeur. Lo mostra un video pubblicato da Fisi Tv in cui la valdostana percorre alcune discese nel tracciato. Brignone sta procedendo con il suo programma di recupero dopo il grave infortunio successivo alla caduta dello scorso aprile in Val di Fassa, dove aveva riportato la frattura del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra. L'obiettivo di Brignone è quello di presentarsi in forma alle Olimpiadi di Milano-Cortina, alle quali, inoltre, sarà protagonista nella veste di portabandiera azzurra. 

Sci: Federica Brignone si allena a Courmayeur
