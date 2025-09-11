Jannik Sinner vuol smaltire la sconfitta agli US Open: primi allenamenti a Montecarlo

Nonostante ciò Sinner ha deciso di non fermarsi ed è tornato in campo a Montecarlo per una prima sessione di allenamenti nel quale ritrovare quell'imprevidibilità che è mancata a Flushing Meadows. Al Country Club il 24enne di Sesto Pusteria ha prima svolto qualche scambio con il giovane ungherese Daniil Valter, seguito da Fabio Lavazza, per poi concentrarsi sui fondamentali da sistemare.