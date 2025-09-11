Jannik Sinner vuol smaltire la sconfitta agli US Open: primi allenamenti a Montecarlo

Il 24enne di Sesto Pusteria ha svolto una serie di esercizi con Simone Vagnozzi per rendere il gioco più imprevedibile
Per uscire dalla comfort zone, occorre non fermarsi mai. È il caso di Jannik Sinner che ha deciso di riprendere immediatamente gli allenamenti dopo la sconfitta agli US Open contro Carlos Alcaraz. Quella finale gli è costato il primo posto nel ranking mondiale, difficile da riprendere durante la stagione in corso complice i risultati ottenuti lo scorso anno.
Nonostante ciò Sinner ha deciso di non fermarsi ed è tornato in campo a Montecarlo per una prima sessione di allenamenti nel quale ritrovare quell'imprevidibilità che è mancata a Flushing Meadows. Al Country Club il 24enne di Sesto Pusteria ha prima svolto qualche scambio con il giovane ungherese Daniil Valter, seguito da Fabio Lavazza, per poi concentrarsi sui fondamentali da sistemare.
Innanzitutto grande attenzione al servizio che a New York gli ha dato molti problemi, per poi puntare su discese a rete, palle corte e variazioni che potrebbero rendere più imprevedibile il gioco dell'azzurro. Il tutto pensando innanzitutto all'ATP 500 di Pechino e al Masters 1000 di Shanghai, ma poi al finale di stagione con ATP Finals e Coppa Davis al fine di completare la rimonta nel 2026.
