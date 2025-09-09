Panatta richiama Sinner: "Alcaraz ha più soluzioni e fantasia. Se vuole batterlo, deve apprendere da lui"

Il fuoriclasse romano ne ha parlato durante la puntata di È sempre Cartabianca, in onda su Rete 4, sottolineando come il 24enne di Sesto Pusteria debba cambiare atteggiamento per riprendersi il comando del ranking mondiale: "Ha vinto Alcaraz perché ha giocato meglio, la differenza tra i due è molto marcata - ha sottolineato Panatta -. Negli ultimi mesi Alcaraz ha attinto dalle dosi di Sinner, ossia sbagliare meno e diventare meno esuberante. Sinner adesso deve fare lo stesso".