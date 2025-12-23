Basket, Bianchini: "Un bene per tutti se la Nba sbarca in Europa"

"Sono molto favorevole a Nba Europe, per varie ragioni, soprattutto di natura economica ma anche di promozione del basket europeo". Così l'ex ct azzurro Valerio Bianchini, commentando alla Redazione Sport del Giornale Radio Rai l'annunciato prossimo avvio delle trattative da parte della Nba con i partner europei per concretizzare il progetto. "Molte società in Europa hanno difficoltà finanziarie, mentre la Nba ha dimostrato di sapere gestire un professionismo che crea profitto e non debiti - spiega Bianchini -. Inoltre, la massima Lega americana ha anche dimostrato come si possa attuare una comunicazione planetaria del basket. Poi - ha continuato -, la presenza delle due Leghe ai due lati dell'oceano darà concrete possibilità di scambi tra le due sponde, generando attrattiva spettacolare e dunque il basket europeo godrà di grande propaganda". "Ovviamente - ha però anche avvertito Bianchini - sarà decisivo da parte dell'Nba l'approccio a una realtà assai diversa. E d'altro canto, se Milano è già pronta a questa avventura, per Roma (le due città individuate per far parte del progetti, ndr) la sfida sarà gigantesca", ha concluso l'ex coach più volte vittorioso con la Virtus Roma.